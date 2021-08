Sumar para crecer, también con los test de autodiagnóstico

Hace ya muchos meses, allá por 2020, explicaba en un medio local que a la farmacia navarra el valor ya no se le suponía. Lo decía recordando las historias que mi padre me contaba del servicio militar obligatorio. Entonces, cuando licenciaban a los soldados, en su cartilla militar se escribía la leyenda «el valor se le supone», ya que en tiempos de paz no lo habían podido mostrar en la batalla.

Antes del inicio de la pandemia ya casi nadie dudaba del valor de las farmacias, pero durante estos tiempos de crisis sanitaria ha quedado, si cabe, aún más patente. Las farmacias hemos sido un soldado más en el duro combate que estamos lidiando con el SARS-CoV-2. Nuestras armas: conocimientos sanitarios, capacidad de adaptación, accesibilidad geográfica y horaria y, sobretodo, voluntad de servicio.

Los farmacéuticos de todos los ámbitos, hemos sido un activo importante. La labor en hospitales, distribución, industria, análisis, Salud Pública o investigación es incuestionable. La de los farmacéuticos de farmacia comunitaria no ha sido más relevante, aunque si ha sido más visible por la sociedad. Esa cruz verde, que nunca se apaga, ha sido para muchos pacientes un icono de seguridad. Un lugar donde encontrar un consejo sanitario.

Por eso, por la confianza que la ciudadanía ha depositado en nosotros, y por nuestra implicación con la Salud Pública, creímos que estábamos obligados a sumar el potencial de las farmacias a la nueva herramienta de detección que empezó a comercializarse en julio, los test de autodiagnóstico. Así lo entendieron también nuestras autoridades sanitarias y firmamos un convenio de colaboración entre el Departamento de Salud y el Colegio de Farmacéuticos «para la trazabilidad y el correcto seguimiento de la información derivada de la realización de test de antígenos de venta libre el oficina de farmacia».

Ambas partes estábamos de acuerdo en que los test de auto diagnóstico ofrecían nuevas oportunidades para la detección precoz de la enfermedad, aunque coincidíamos en que podían ser más útiles todavía si se contaba con el apoyo de las farmacias para garantizar tanto su correcto uso, como la adecuada interpretación de resultados y canalización de los mismos.

Con este convenio, las farmacias navarras podemos actuar a dos niveles; bien supervisando la toma de muestra y realización del test en nuestros establecimientos, bien entregando materiales al usuario con indicaciones claras si prefiere realizarlo en su domicilio. En eso mismos materiales se incluyen los datos de contacto de la farmacia para poder ayudarles al realizarlo, aprovechando los recursos comunicativos de las nuevas tecnologías. En ambos casos se consiguen los objetivos mejorando la trazabilidad de los resultados y garantizando al usuario el acompañamiento de un profesional sanitario en la realización de una prueba diagnóstica.

Además de las ventajas para el usuario, esta colaboración también ayuda a evitar el aumento de demanda asistencial, especialmente en Atención Primaria, ya que, cuando la farmacia notifica un positivo, el sistema de rastreo cita al paciente para realizarle una prueba de confirmación sin necesidad de solicitar cita en su centro de salud.

Sinceramente, creo que este es el camino a seguir. Incluir la red de farmacias como un agente más del sistema sanitario en la lucha contra la Covid. Quiero agradecer al Departamento de Salud, y en especial a su director general, la confianza puesta en las farmacias y su firme apuesta por seguir contando con ellas más allá de la pandemia.

Para terminar, y volviendo al símil de las batallas, me gustaría decir que en este combate estamos tres ejércitos aliados: el Departamento de Salud, la red de farmacias y también los ciudadanos. A veces puede parecernos que la sociedad no está comprometida, pero desde el mostrador de la botica me atrevo a decir que, mayoritariamente, están tan comprometidos como lo estamos los sanitarios. Necesitan empezar a retomar sus vidas, pero quieren hacerlo con responsabilidad y pruebas de auto diagnóstico.

Así pues, sumemos al sistema público la red de farmacias y el compromiso social para crecer en salud.