¿Adiós migrañas? Los medicamentos de moda para adelgazar como Ozempic las podrían reducir a la mitad

Hasta 5 millones de personas en España experimenta migrañas, de las cuales 1,5 millones padecen migrañas crónicas, según datos de la Sociedad Española de Neurología. En el mundo, las migrañas crónicas son una dolencia común que afecta a casi el 15% de la población. En esta forma, significa que el dolor dura 15 días o más al mes. Una molestia que puede ser tan incapacitante que interfiere en las actividades cotidianas. ¿El problema para quienes las sufren? Que, a pesar de la multitud de opciones de tratamiento, algunos migrañosos no encuentran alivio en los fármacos disponibles. Otros experimentan efectos secundarios que impiden el uso de ciertos medicamentos disponibles para la migraña.

Ahora, parece que hay otra familia de medicamentos que podría ser una opción para las migrañas crónicas: se trata de los agonistas del receptor GLP-1, la clase a la que pertenecen algunos tan importantes como la semaglutida (principio activo del célebre Ozempic o de Wegovy) o la liraglutida (Saxenda). Estos fármacos se recetan habitualmente a personas con diabetes tipo 2 y obesidad para controlar el azúcar . De hecho, son muy codiciados porque ayudan de manera significativa a adelgazar y perder peso al suprimir el apetito.

Un nuevo estudio piloto descubrió que la clase de fármacos llamados agonistas de los receptores del péptido 1 similar al glucagón (GLP-1), reducían a la mitad el número de días con migrañas. Se trata del mismo tipo de fármacos que los utilizados para adelgazar y tratar la diabetes, como el Ozempic, que actúan controlando los niveles de azúcar en sangre.

Reducir a la mitad las migrañas

Según ha publicado el grupo de investigadores en la revista académica Headache, el estudio incluyó a 31 participantes (26 mujeres y 5 hombres) con migraña crónica y obesidad. Se les administró liraglutida durante 12 semanas y se les pidió que llevaran un diario de sus cefaleas. Al final del periodo, los participantes habían notificado un cambio en el número medio de días de migraña al mes, que había pasado de unos 20 días a 11 días.

De los 31 pacientes, 15 experimentaron una reducción de alrededor del 50% en la frecuencia mensual de las cefaleas. A algunos les fue todavía mejor. Siete pacientes experimentaron una reducción de alrededor del 75% de los días con migrañas y un paciente informó de la ausencia total de migrañas. Eso sí, algunos participantes notificaron efectos secundarios gastrointestinales leves, como estreñimiento y náuseas, pero éstos desaparecieron más tarde y no afectaron al estudio.

La idea de probar estas medicinas como posible tratamiento para la migraña partía de trabajos previos de estos mismos autores, que habían hallado pruebas de que un incremento en la presión intracraneal podría jugar un papel importante en la patología de la migraña. Coincidentemente, existen abundantes evidencias que indican que los fármacos del GLP-1 modulan y reducen la presión intracraneal, con lo que el experimento podía no solo abrir una nueva vía terapéutica en investigación sino también aportar nuevas pruebas de su hipótesis.

Los investigadores señalan otro estudio en particular, en el que se drenó la acumulación de líquido cefalorraquídeo mediante punción lumbar, lo que produjo un alivio de la migraña. Además, la obesidad suele asociarse a un mayor riesgo de migraña y se sabe que la pérdida de peso puede ayudar a reducir la frecuencia de los síntomas. Sin embargo, en el estudio, la pérdida de peso no pareció ser el mecanismo de reducción de las migrañas, ya que se registró el IMC de los participantes, y sólo experimentaron un cambio muy ligero que no se consideró significativo.

En base a estos resultados, los investigadores opinan que los agonistas del receptor GLP-1 puede representar una nueva vía como fármacos para tratar la migraña crónica en el futuro. Y señalan que «futuras investigaciones deberán evaluar estos parámetros para dilucidar mejor el mecanismo de acción de la liraglutida en estos pacientes».