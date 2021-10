Objetivo: lograr la salud integral

Los veterinarios conocen el concepto «One Health» (una sola salud) desde hace décadas, pero para la ciudadanía sigue siendo extraño. Se trata básicamente de cómo mejorar el cuidado de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Y hay que hacerlo a la vez porque, tal y como ha demostrado la pandemia, estamos todos interconectados. Con el fin de impulsar el debate institucional sobre este concepto, la compañía Boehringer Ingelheim ha celebrado esta semana la jornada «One Health: avanzando hacia un abordaje integral de la salud» en la que expertos multidisciplinares han tratado temas como la prevención y detección precoz de la zoonosis, el uso racional de antibióticos y el bienestar humano, animal y medioambiental.

«La anterior pandemia, en 1918, fue en el fondo un fracaso porque no se pudo controlar y se intentó olvidar. De hecho no hay casi literatura ni arte más allá de un par de cuadros. La humanidad no sacó ningún aprendizaje. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que todos los sectores son muy valiosos. Las zoonosis son muy habituales en la generación de enfermedades humanas: dos tercios de enfermedades son de origen zoonótico, más todas aquellas que no conocemos. Por eso es muy importante la investigación desde diferentes campos... Además, los perfiles que hacen de puente es algo muy importante que debemos valorar. La interacción es básica para todo», recordó Margarita del Val, viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En cuanto al uso racional de antibióticos, los expertos pusieron el foco en el análisis de las actuales estrategias europea y nacional para su abordaje, la problemática de las resistencias y su prevención desde un punto de vista clínico y veterinario. Todos ellos aspectos claves frente a esta amenaza, las superbacterias, que en 2050 se convertirá, según la OMS, en la principal causa de muerte en el planeta.

La tercera mesa se centró en el bienestar humano, animal y medioambiental y se abordó la importancia de fomentar la implantación de cambios legislativos con un enfoque multidimensional con el fin de lograr mejores resultados de salud pública.

La jornada fue clausurada por Carolina Darias, ministra de Sanidad, Cristina Garmendia, ex ministra de Ciencia y presidenta de la Fundación Cotec y Peter Ploeger, director general de Boehringer Ingelheim España. Así, mientras Darias abordó la importancia de «anticipar las respuestas a los futuros desafíos de forma coordinada y tendiendo puentes», tal y como nos ha demostrado la pandemia, Ploeger destacó que «si algo nos ha enseñado la Covid-19 es que nuestras acciones no son hechos aislados. Y también hubo tiempo para los anuncios: Darias avanzó que a mediados de noviembre presentará, junto a Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno, un plan salud y de medio ambiente.