Nuevo tratamiento para el linfoma más común

El linfoma B difuso de células grandes es el más frecuente de este tipo de cáncer. Ahora un nuevo y revolucionario tratamiento –polatuzumab vedotina, comercializado como Polivy por Roche– consigue duplicar la esperanza de vida de los pacientes para los que la terapia estándar no funciona. Y, además con muy buenos resultados: 12 meses de respuesta completa, de media. Un excelente dato si tenemos en cuenta que en estos casos, en los que apenas hay alternativas, la supervivencia es de meses.

«Aunque en un 60% de los pacientes se cura con quimioterapia como tratamiento de primera línea, del 40% restante hay un 10-15% que no va a responder a la terapia inicial, y hay otro porcentaje de un 20-30% que va a tener una respuesta completa pero que, al cabo del tiempo, va a sufrir una recaída. Para estos pacientes, dependiendo de su estado funcional y de la edad (pues si son jóvenes son candidatos a un trasplante autólogo), hay escasas opciones, reduciendo su esperanza de vida a unos meses», explica Dolores Caballero, jefa de Sección de Clínica del Servicio de Hematología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. El nuevo tratamiento está indicado para pacientes no candidatos a trasplante, que no responden a la terapia inicial o que han recaído.

Se trata, además, del primer anticuerpo conjugado para este tumor y combina quimio e inmunoterapia. Esta nueva forma de actuar frente a la enfermedad dirige la quimioterapia hasta la célula tumoral y minimiza los efectos sobre las sanas. Los datos de estudio muestran que el 40% de los tratados con polatuzumab vedotina logró una respuesta completa, lo que significa que no se detectó cáncer en el momento de la evaluación. Asimismo, la supervivencia global a los dos años fue del 38,2%.

Y es que las alternativas de terapias de rescate para estos pacientes son escasas: «En el estudio que avala su aprobación, se ha visto que la tasa de respuesta es del 40% frente solo a un 17% cuando la quimioterapia se administra sin la combinación con este anticuerpo. Es decir, que aumenta en más del doble la tasa de respuestas completas en estos enfermos. Asimismo, hay que destacar la tasa de respuestas completas que se alcanza, de más del 74%, cuando el paciente recibe la terapia precozmente como parte de la segunda línea de tratamiento», añade Caballero.

Pago por resultados

Su inclusión en la Cartera de Servicios del SNS responde al acuerdo alcanzado con la compañía de pago por resultados. Es decir, en función del «éxito» obtenido con este nuevo tratamiento, el coste del mismo será diferente y recaerá sobre uno u otro teniendo la respuesta completa como variable. «El acuerdo alcanzado con Sanidad permite hacer compatible la innovación con la sostenibilidad, tras consensuar entre ambas partes un modelo de precio y financiación que está asociado a la generación de evidencia», dijo Federico Plaza, director de Corporate Affairs de Roche España, quien avanzó que se renovará anualmente y se revisara el régimen de financiación adaptado al nivel de conocimiento del mismo».

Los datos de esta terapia como primera línea de tratamiento «cuyos resultados han sido positivos», están embargados y se presentarán en el Congreso Americano de Hematología en diciembre.