Actualidad en Andrología (IV)

El Dr. Fernández Arjona habló del VPH en el hombre. No tiene sentido hacer campañas para su detección en los varones puesto que la mayoría habrá tenido contacto con él y si no hay lesiones, no tiene tratamiento. Un punto importante es recalcar la importancia de la vacunación del VPH en los hombres, en particular en los jóvenes. En los países donde se está haciendo se han reducido sus tasas de infección drásticamente.

El Dr. Fernández Pascual, del Hospital La Paz de Madrid, presentó las nuevas terapias como el PRP o las células madre en la disfunción eréctil (DE) o la enfermedad de La Peyronie (curvatura de pene en erección). Estos tratamientos precisan ser validados todavía con resultados.

El Dr. Roselló, de Mallorca, se centró en la cirugía de alargamiento y engrosamiento de pene. Las conclusiones son que hay que seleccionar los pacientes adecuados y explicarles muy bien las expectativas de los procedimientos. El resultado final depende, principalmente, de la anatomía del propio paciente y del cirujano que realiza la técnica. Lo cierto es que son cirugías cada vez más demandadas.

Por último, el Dr. Cruz, de Sevilla, expuso los datos sobre el aumento de diagnósticos de pacientes con enfermedad de La Peyronie. La llegada de los fármacos para la DE ha hecho que la vida sexual de los hombres se prolongue en el tiempo y, consecuentemente, se diagnostiquen cada vez más casos La Peyronie. La cirugía es, en la gran mayoría de los casos, la solución más satisfactoria para estos pacientes.