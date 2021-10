JORNADAS HIM (II)

Para proseguir con el repaso de las jornadas de actualización “HIM, un nuevo encuentro con la Andrología”, de los laboratorios Rubió: el Dr. Moncada del Hospital de La Zarzuela habló de las combinaciones farmacológicas para tratar la disfunción eréctil, en particular del sildenafilo (la Viagra) en suspensión oral. Este formato permite ajustar la dosis puesto que se administra en spray en la boca seleccionando entre 2 y hasta 8 pulsaciones. El índice de satisfacción de los pacientes es muy alto dado que pueden ajustar la dosis de la medicación de forma personalizada.

Se trató la repercusión de la pornografía sobre el comportamiento sexual. Los datos que el Dr. Lozano de Sevilla expuso son sorprendentes. El número de personas, tanto hombres como mujeres, que visualizan pornografía aumenta de forma exponencial. La pornografía en sí no es negativa excepto en los casos en los que altere el comportamiento diario de las personas y, en particular, en jóvenes menores de 15 años, dado que no están preparados para discernir la realidad de la ficción.

Otra de las mesas se centró en la eyaculación. El Dr. Lledó de Madrid expuso cómo mejorar la eyaculación precoz que, aunque sea una patología muy prevalente, son pocos los pacientes que acuden a consulta. El Dr. Chantada de La Coruña comentó en su presentación la relación del número de eyaculaciones y la incidencia del cáncer de próstata, resultando que: a partir de 20 eyaculaciones al mes, supone un factor protector del cáncer de próstata. El Dr. Ruiz de La Roja explicó que la eyaculación retardada, es una disfunción compleja que no tiene un tratamiento satisfactorio. Los pacientes no consiguen alcanzar el orgasmo a pesar de una intensa actividad sexual.

La Dra. Peraza nos habló de las nuevas investigaciones tecnológicas en relación con el desarrollo de juguetes sexuales. Un área de gran desarrollo es el de los robots sexuales. La inteligencia artificial, junto a los nuevos materiales, está abriendo un campo de gran futuro.