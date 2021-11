El caso de Singapur

Sánchez no para de apuntarse éxitos a cuenta del alto nivel de vacunación, pero el pasado domingo, el ex ministro socialista Miguel Sebastián, dijo en La Sexta que a él personalmente “eso de que el nivel de vacunación sea muy alto me deja tranquilo hasta cierto punto”. Explicaba que le tiene obsesionado el tema de Singapur, “porque durante toda la pandemia tuvo sólo 100.000 casos y cien muertos hasta el pasado 1 de octubre, y desde ese 1 de octubre hasta hoy se han más que duplicado los contagios y multiplicado por 4 el número de muertos”. Recordaba que “Singapur tiene más vacunados que España (86 % con pauta completa)”. Y concluía: “Aquí está pasando algo que a mí no me acaba de dejar tranquilo”. Y por cierto que otro enclave a no perder de vista es Gibraltar. Con casi el 100 por 100 de vacunados, y pese a que se aplica la tercera dosis a mayores de 40, los casos se han disparado desde octubre.