El momento de actuar en cáncer es ahora

El cáncer es una gran pandemia crónica y silenciosa que causa más de 113.000 muertes y 280.000 nuevos diagnósticos al año en nuestro país. Pero, si alzamos la vista hacia Europa, las cifras se disparan exponencialmente. Hablamos de 1,3 millones de muertes y alrededor de tres millones de nuevos casos de cáncer entre los estados miembro.

No cabe duda de que esta enfermedad es el mayor problema de salud en el mundo occidental. Y la mayor preocupación en Europa, especialmente después de dos años de pandemia. El impacto de la Covid-19 sobre los casos oncológicos es incuantificable aún. Se estima que 100 millones de pruebas de detección no se han realizado durante la pandemia en Europa, o que uno de cada cinco pacientes europeos con la enfermedad no recibe el tratamiento que necesita.

El cáncer es una urgencia vital. Abordar esta patología y tratar de controlarla en tiempos post pandémicos se ha convertido en una prioridad incuestionable. Debemos aunar esfuerzos para ponerle freno al cáncer. Y así lo hemos defendido recientemente los profesionales oncológicos de España en la Jornada Cáncer NOW que organizó la Fundación ECO. Otra muestra de este llamamiento, ahora a nivel europeo, es la campaña «Time to Act» impulsada por la European Cancer Organisation.

Hablando de esta enfermedad, más aún con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, quiero insistir en que el momento de actuar es ahora. En nuestro país urge posicionar esta patología como una prioridad en la agenda política nacional y autonómica. Y debemos hacerlo tomando como referente a Europa. Hace falta un compromiso por parte de todos los actores que intervienen en el abordaje de esta enfermedad. Muestra de ello es que la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, se ha erigido lideresa del movimiento europeo contra el cáncer.

La UE ha diseñado toda una estrategia para poner límites al cáncer. En concreto, han articulado sus esfuerzos en torno a tres iniciativas: Europe’s Beating Cancer Plan, EU4Health 2021-2027 y Conquering Cancer. Además, la cantidad de dinero que va a destinar Europa para estas acciones es inmensa. España no puede perder esta oportunidad. Todas estas iniciativas europeas afrontan los retos de mejorar el control del cáncer, favorecer la innovación y colocar al paciente en el centro. Una serie de desafíos que son extrapolables a la realidad de nuestro país.

Urge garantizar el diagnóstico y tratamiento para todos los pacientes por igual. La equidad no es negociable. Todos los pacientes deben tener el mismo derecho a atención, diagnóstico y tratamiento de alta calidad; al mismo acceso a medicamentos; y la misma esperanza de supervivencia y recuperación. Independientemente del lugar donde vivan. Tenemos que asegurar que se eliminan todas las inequidades del cáncer. La calidad de vida de los pacientes debe ser esencial. Sin embargo, si no tenemos un buen diagnóstico no podremos tener un buen tratamiento. En este contexto son clave los avances de la medicina genómica, especialmente de los biomarcadores. Los profesionales oncológicos reclamamos una cartera básica de biomarcadores. Consciente de la importancia de estas herramientas, desde el Senado se ha aprobado recientemente la inclusión de biomarcadores en la cartera común del SNS, pero corresponde a los gobiernos impulsar las medidas.

Si queremos seguir avanzando en medicina personalizada o de precisión hay que continuar apostando por potenciar la investigación y la innovación. Sin embargo, según el último Barómetro Europeo de Innovación, España es de los últimos países en porcentaje de investigación y desarrollo. Hemos de hacer algo por acercar nuestro país a la media europea. Esto no se consigue solo invirtiendo más en investigación –que es imprescindible–, sino también favoreciendo el mecenazgo y la filantropía.

No quiero perder la oportunidad de recalcar que España es líder, a nivel europeo, en desarrollo de ensayos clínicos sobre Oncología. Esto hay que potenciarlo con más ensayos clínicos y más fondos en investigación para aumentar los ensayos independientes y acelerar la transferencia. Gracias a la investigación, durante las dos últimas décadas se ha incrementado en un 20% la supervivencia en cáncer. Si somos capaces de comprometernos como Europa, transformaremos los descubrimientos en nuevos tratamientos para mejorar a millones de pacientes oncológicos.

Desafortunadamente, otra de nuestras «asignaturas pendientes» es que solo alrededor del 50% de los fármacos aprobados a nivel europeo por la European Medicines Agency (EMA) son aprobados posteriormente en España. Además, tras su aprobación por la EMA, el tiempo medio de acceso a estos medicamentos en España supera los 450 días, frente a los cerca de 130 en países como Alemania. No podemos seguir «a la cola» en la aprobación de fármacos. Desde la Fundación ECO también queremos mostrar nuestro compromiso con la lucha contra el cáncer, por ello vamos a crear, en colaboración con IQVIA, el Observatorio ECO, para evidenciar la importancia del acceso de los pacientes a la innovación oncológica. Con él evaluaremos el estado del cáncer en nuestro país, y en comparación con Europa.

Si lo hacemos unidos, conseguiremos mucho más. Con el esfuerzo de todos, pondremos límites al cáncer.