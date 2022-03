Una combinación de células madre y plaquetas podría mejorar la capacidad reproductiva de las mujeres de 45 años

Una investigaciones española sobre activación ovárica ha sido premiada por el comité científico de la 69ª edición del congreso de la Sociedad para la Investigación Reproductiva (SRI, por sus siglas en inglés), un encuentro que se celebra del 15 al 19 de marzo en Denver (EE UU) donde investigadores de todo el mundo se han dado cita para compartir los últimos avances en el campo de la reproducción asistida.

Bajo el título “Combination of stem cell secreted and platelet enclosed growth factors restores ovarian function in an aging mouse model”, este estudio compara la inyección intraovárica de plasma rico en plaquetas (PRP) con la inyección intraovárica de un plasma enriquecido tanto en los factores que segregan las células madre de médula ósea como los que están en las plaquetas (es decir, la base del estudio 4-step Ascot).

Los resultados son prometedores, pues muestran que la inyección de la combinación tanto de los factores de las células como de las plaquetas mejora el desarrollo de los folículos, ya que regenera la vascularización ovárica, lo que permite recuperar más ovocitos y embriones de mayor calidad, tras la estimulación ovárica, tanto en los grupos de edad materna avanzada como en las que imitan a las pacientes mayores de 45 años.

“La principal diferencia radica en que en este trabajo utilizamos un modelo de envejecimiento fisiológico. Para ello, hemos conseguido animales que, de alguna manera, imitarían lo que serían pacientes jóvenes, pacientes de edad materna avanzada, y pacientes que superan los 45 años para ver si en estos tres grupos de pacientes alguna de estas dos alternativas, es decir, la inyección intraovárica de PRP o de la combinación de los factores de las células madre y de las plaquetas, sería una opción para mejorar su capacidad reproductiva”, explica la doctora Sonia Herraiz, investigadora de la Fundación IVI y coordinadora del estudio.

“Estos hallazgos nos han hecho merecedores del SRI President’s Plenary Awards, un premio que nos sentimos muy orgullosos de recibir y que reconoce por su interés científico a todos los trabajos seleccionados, animando a muchos investigadores jóvenes a presentar estudios de alta calidad”, concluye la Dra. Herraiz.

Implantación

Otro de los trabajos premiados por la SRI, titulado “Deciphering the Role Of PGRMC2 In Decidualization and Trophoblast Invasion Using Primary In Vitro Models” describe, por primera vez, el comportamiento de un receptor no clásico de la progesterona (PGRMC2) en la implantación embrionaria.

“Una de las principales causas de infertilidad femenina es el fallo de implantación, cuyo proceso, actualmente, no se conoce en profundidad. Para que ocurra una correcta implantación del embrión, el endometrio humano debe crear un estado receptivo en respuesta a hormonas como la progesterona. El análisis de este receptor hormonal poco conocido (PGRMC2) permitirá mejorar las tasas de fertilidad en mujeres infértiles y desarrollar nuevas técnicas para mejorar la implantación embrionaria, dando lugar así a embarazos a término”, apunta el doctor Francisco Domínguez, investigador de la Fundación IVI y coordinador del estudio.