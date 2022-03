Tras fundar ElTenedor y convertirlo en una empresa de éxito internacional, Marcos Alves se embarcó en el mundo farmacéutico de la mano de LUDA Partners, con quien ha vivido la semana pasada su primer Congreso Europeo de Oficina de Farmacia y el Salón de Medicamentos y Parafarmacia, Infarma Madrid 2022.

Noticias relacionadas Congreso. Infarma 2022 logra el impulso definitivo a la farmacia asistencial

¿Qué tal su primera vez en Infarma?

Es una gran oportunidad para contactar con laboratorios y farmacéuticos. Estoy viendo que se trata de un sector apasionante.

¿Qué es exactamente LUDA Partners?

Este proyecto nace de una iniciativa de la patronal de Madrid, pues necesitaba desarrollar tecnología que les permitiera poder luchar contra los problemas de suministro tanto de medicamentos como de otros productos y la pérdida de competitividad en el canal online de parafarmacia.

Pues precisamente el desabastecimiento está en boca de todos estos días...

En España la distribución farmacéutica está muy bien organizada, pero el problema de suministros no es ajeno a este sector. Se estima que puede llegar a afectar hasta el 17% de los fármacos, lo que puede ocasionar consecuencias en el bienestar de los pacientes.

¿Y cómo ayuda LUDA en este terreno?

En 2017 diseñamos una solución tecnológica única en el mundo, creada por y para los farmacéuticos, que permite, mediante geolocalización y en tiempo real, encontrar un fármaco o producto de parafarmacia dentro de la red de boticas asociadas, garantizando así, en la medida de lo posible, el suministro. Ayudamos al paciente a no sufrir la no disponibilidad de algo que necesita.

¿Y qué ventajas aporta eso al boticario?

Es una herramienta colaborativa y gratuita que le aporta un doble beneficio: le permite cumplir su labor asistencial, ya que le dice al paciente dónde puede encontrar ese medicamento o producto de parafarmacia que en ese momento no puede dispensar por no tenerlo, al igual que pueden venir otros usuarios desde otra farmacia cercana; y le ayuda a impulsar su digitalización, permitiéndole vender online sus productos de parafarmacia.

Esa digitalización es clave hoy en día...

Es precisamente la otra pata del proyecto porque la mayoría de las boticas no están preparadas para vender online sus productos de parafarmacia. A través de LUDA les proponemos conectarse a cualquier laboratorio o «marketplace» que tenga ventas. Es una gran oportunidad para ellas sin necesidad de que cambien nada, pues cuando el cliente compra en esa web externa se geolocaliza la botica más cercana a su domicilio, dando prioridad a la cercanía y no al precio, donde se prepara el pedido y se lo mandamos a su casa, sin que la farmacia deba preocuparse por el envío, pues es ajena a esta actividad. Le damos un servicio completo llave en mano para que no pierdan su foco en la botica, pero también las conectamos con el paciente digital que ya está comprando desde hace años en internet, sin tener que acometer ninguna inversión; ni para hacer una web condenada al fracaso por falta de posicionamiento, recursos y tiempo.

¿Resulta obligado que los farmacéuticos se suban al carro de la tecnología?

Esto no es el futuro, sino el presente. Cada vez más españoles compran productos de parafarmacia en internet y LUDA lo que hace es llevar el cliente digital a la botica física. Se tiene que unir lo mejor de los dos mundos y prueba de ello es que está funcionando muy bien.

¿Qué cifras manejan?

Las farmacias de la red digital LUDA ya han ayudado a 30.000 pacientes a encontrar el medicamento o producto que buscaban. Además, se adhieren a nuestra red 150 farmacias mensualmente porque les damos una solución sin costes fijos que les permite crecer, pues tenemos ya más de 11.000 pedidos al mes. Contamos con más de 2.000 farmacias conectadas a LUDA y el reto es llegar a las 3.000 a final de 2022. Con Infarma hemos dado un empujón, y esto es bueno, pues cuantos más seamos, mejor funcionará la red.

¿Cuál es el secreto del éxito?

Que proponemos una solución ágil, sencilla, eficiente y práctica para todos. España cuenta con 22.000 boticas y eso supone una capilaridad con un potencial único. Las farmacias unidas son mucho más fuertes y podrían aprovechar su valor añadido y pueden competir en un nuevo terreno de batalla con cualquier agente. Nosotros nos encargamos de hacerlo realidad gracias a la tecnología. Usemos las ventajas competitivas de cada mundo para hacer una farmacia más fuerte y más digital.