“El sulforafano, presente en el brócoli posee un fuerte efecto defensivo en las vías respiratorias”

1. ¿Es tan saludable el brócoli como se dice? ¿Por qué?

El brócoli es una verdura muy saludable con un importante valor nutritivo, y que aporta numerosos beneficios a la salud del organismo. Entre estos beneficios encontramos: un efecto protector frente a distintos tipos de cáncer, debido a su alto contenido en antioxidantes y sustancias fotoquímicas; efecto depurativo y desintoxicante del organismo; además puede mejorar el estreñimiento por su alto contenido en fibra; y mejora la salud de los huesos y la piel por su alto contenido en vitaminas y minerales.

2. ¿Cuáles son sus propiedades?

Dentro de las propiedades del brócoli podemos destacar:

- Elevado contenido de fibra

- Alto contenido en fitoquímicos y antioxidantes polifenólicos

- Rico en glucosinolatos

- Alto contenido en vitamina C, vitamina A y beta-carotenos

- Buen aporte de hierro

- Alto contenido en Ácido Fólico

- Escaso aporte calórico en la dieta

3. ¿Pero es el brócoli en particular o todas las verduras de color verde en general?

Existen otras verduras de color verde como la espinaca, col rizada, acelga, apio… que también aportan beneficios y poseen unas propiedades similares a las del brócoli, como el alto contenido en vitaminas A y C, hierro, folatos, calcio, etc. La diferencia entre ellas estaría solamente en la proporción o cantidad de estos elementos presentes en cada una de ellas. Aunque todas aporten beneficios similares, el brócoli tiene un mayor efecto protector frente al cáncer que el resto, por ejemplo, o el apio un mayor efecto depurativo, entre otros.

4. Algunos estudios sugieren que el brócoli incluso ayuda a prevenir virus como el del covid o el catarro común, ¿es cierto?

El brócoli puede ayudar en la prevención del catarro común gracias a la elevada cantidad de vitamina C que contiene, con un fuerte efecto antioxidante y que favorece el sistema inmune, así como el alto contenido en polifenoles y glucosinolatos, que estimulan el sistema inmunológico y lo refuerzan, y que producen un compuesto fitoquímico, el sulforafano, que posee un fuerte efecto defensivo de las vías respiratorias.

Recientemente, se ha realizado un estudio por el Johns Hopkins Children’s Center, sobre el posible efecto preventivo o ralentizador que este compuesto, el sulforafano, tiene frente al virus del Covid 19. Los resultados pueden ser prometedores pero todavía insuficientes, y se necesitarían más estudios en humanos para confirmar su eficacia preventiva.

5. ¿Y esto se debe a qué aumenta la respuesta autoinmune?

Como ya hemos comentado, el alto contenido en glucosinolatos favorece y refuerza la respuesta inmune del organismo.

6. ¿Es por eso por lo que también se dice que se recomienda en la prevención y tratamiento de los procesos oncológicos?

Gracias a la presencia de antioxidantes y glucosinolatos, el consumo de brócoli, de manera habitual, puede considerarse un factor protector en algunos tipos de cáncer. Es importante destacar que dicho consumo debe acompañarse de unos buenos hábitos en el estilo de vida (alimentación basada en la dieta Mediterránea, no fumar, realizar actividad física, etc.) y no utilizar el consumo de esta verdura como única forma de prevención ni como sustitutivo de los tratamientos empleados en los procesos oncológicos.

7. Pero, ¿Qué cantidad de brócoli hay que consumir para que provoque estos efectos?

La cantidad recomendada de brócoli para una ración, que aporte la cantidad suficiente de vitaminas y minerales y los beneficios ya nombrados, es de 200 gr./ración.

Respecto a la cantidad de brócoli que podría ser recomendada para producir un efecto protector en algunos tipos de cáncer, según varios estudios realizados, sería de unos 30 g diarios, siendo esto únicamente una posible recomendación.

8. ¿Hay alguien que no pueda tomar brócoli (niños, ancianos…)?

Como hemos visto, el brócoli presenta múltiples efectos beneficiosos debido a su composición nutricional, pero en determinados casos, es preferible un consumo limitado por los efectos no deseables que puede producir. En caso de enfermedades intestinales, malas digestiones, hinchazón abdominal y gases recurrentes, puede favorecer la producción de flatulencias y problemas digestivos, por lo tanto, es preferible evitarlo.

El brócoli, al igual que otras verduras crucíferas, presenta compuestos bociógenos, que pueden bloquear la utilización de yodo e interferir en su absorción, frenando así la actividad tiroidea. Es muy poco probable que pueda llegar a darse un caso de bocio (inflamación de la glándula tiroidea), pero se recomienda un consumo moderado y evitando tomar en crudo en personas con hipotiroidismo o predisposición al mismo.

9. ¿Y tiene las mismas propiedades independientemente de cómo se cocine?

No. El brócoli puede comerse tanto crudo como cocinado. En el caso del brócoli crudo, este mantiene mejor sus propiedades que en el caso de cocinarlo, puesto que durante la cocción se pierde una parte de la vitamina C y otras vitaminas que contiene. También, la cantidad de sulforafano se ve disminuido con la cocción, siendo mucho mayor el aporte de este compuesto en crudo. Dentro de los cocinados, hay menor perdida si está hervido que si esta cocido.

Sin embargo, y aunque las propiedades nutricionales del brócoli si pueden verse en parte afectadas por el tipo de cocinado, sea cual sea la forma ingerir este alimento no hace que de de ser en cualquier caso muy nutritivo y con numerosos beneficios para la salud.