Solo con el compromiso de todos se acabará con el VIH en España

Un llamamiento a realizar «un último esfuerzo» en la lucha contra esta enfermedad, después de más de cuatro décadas desde el primer diagnóstico de sida en el mundo. Ese fue el llamamiento hecho por Carolina Darias con motivo de la X Jornada de Salud Pública sobre el VIH organizada por la International Association of Providers of Aids Care (Iapac) y el Ministerio de Sanidad, con el apoyo de Gilead Sciences.

La ministra de Sanidad, que fue la encargada de clausurarla, reiteró además, el compromiso del Ejecutivo con los objetivos marcados por Onusida: que el 95% de las personas que viven con VIH estén diagnosticadas; que el 95% de ellas, estén en tratamiento; y que el 95% de las personas en tratamiento sean indetectables «porque indetectable es igual a intransmisible», subrayó. También apuntó que «la lucha contra el VIH y la erradicación del estigma serán las prioridades de la Presidencia rotatoria europea en el segundo semestre del 2023».

La bienvenida al acto, que contó con varias mesas redondas con la participación de profesionales y políticos, corrió a cargo de Rosa Romero, presidenta de la Comisión de Sanidad, y José Zúñiga, presidente de la Iapac, quienes remarcaron la importancia de su celebración en sede parlamentaria poniendo en valor «las alianzas entre políticos y líderes municipales, ya que son la clave para lograr el objetivo de poner fin a las epidemias urbanas del VIH», señaló Zúñiga.

Durante la celebración de la mesa «Avances en España en la prevención y tratamiento del VIH desde una perspectiva multidisciplinar», se discutieron los avances en la prevención y el tratamiento desde la visión del Ministerio de Sanidad de la mano de Asunción Díaz, responsable de la unidad de vigilancia de VIH del Centro Nacional de Epidemiología, y que contó con la participación de María Río, vicepresidenta y directora general de Gilead en España y de Eugenia Negredo, médica adjunta y miembro de la Unidad de VIH en el Hospital Germans Trias i Pujol.

Acabar con el estigma

«Nuestra historia transcurre paralela a los grandes avances en el tratamiento del VIH como son la triple terapia, el régimen antirretroviral en pastilla única o la prevención. Nos sentimos orgullosos de nuestra contribución a que las personas que sufren esta enfermedad tengan hoy en día una calidad de vida similar al resto de la población. Esta realidad nos impulsa a seguir trabajando para aportar los mejores tratamientos de larga duración y buscar la curación de esta enfermedad», indicó Río.

Por su parte, Rosa Polo, jefa de la división de control de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, del Ministerio Sanidad, hizo énfasis en que dos de los principales retos pendientes son disminuir, de una parte, el número de contagios y, de otra, mejorar el diagnóstico precoz «porque hay un 13% que no sabe que está infectado».

Por su parte, para Reyes Velayos, presidenta de Cesida y de la junta directiva en Apoyo Positivo, quien intervino en la mesa «Retos para alcanzar los objetivos de Onusida 2030», «el mayor al que nos enfrentamos para 2030 es acabar con el estigma y la discriminación, por eso necesitamos la implicación de todas las personas para que no se produzca un retroceso en la respuesta local, autonómica, estatal e internacional frente al VIH, y consigamos no solo una generación libre de esta enfermedad en 2030, también una generación que no estigmatice ni discrimine, y podamos cumplir el objetivo de cero discriminación».

Por último, tuvo lugar una mesa parlamentaria en la que participaron los portavoces de Sanidad de los diferentes grupos –Carmen Andrés, del PSOE, Elvira Velasco del PP, Juan Luis Steegmann de Vox y Sergio Sayas del Grupo Mixto–, donde se recalcó la necesidad de incluir en los programas políticos sanitarios la lucha contra la epidemia del VIH desde diferentes ámbitos. En este sentido, se debatió sobre el posicionamiento y compromiso político en esta materia, las iniciativas establecidas para impulsar la investigación así como los retos más relevantes pendientes de abordar, como la financiación.