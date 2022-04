Luis González: «Lo más gratificante ha sido ver nuestra vocación sanitaria de servicio»

Luis González ha sido la voz y el guía de los boticarios de Madrid durante los últimos ocho años, faceta en la que se ha implicado en cuerpo y alma. Ahora, cierra esta etapa con los deberes hechos tras dejar encarrilado el futuro de sus compañeros.

¿Qué balance hace de sus dos legislaturas como presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM)?

Han sido ocho años de intenso trabajo y dedicación a la profesión, en los que gracias al apoyo de excelentes Juntas de Gobierno hemos alcanzado grandes logros para la farmacia y para la población. Es lo que comprometí cuando fui elegido y me siento muy satisfecho y agradecido a mis compañeros por la oportunidad que me han dado.

¿Cuál diría que es su legado?

Los dos años de pandemia nos han marcado a fuego y, además del sufrimiento que dejan, nos han permitido demostrar el valor que la farmacia y los farmacéuticos tienen para la sociedad y el Sistema Nacional de Salud. La vacunación o la realización de cribados con test de antígenos son una prueba de que la colaboración de los boticarios es esencial. Más allá, hemos marcado hitos como la primera recertificación de competencias que se acomete en la farmacia española, que marca un camino de formación y excelencia, y dejamos un anteproyecto de Ley de Farmacia, que espero que se apruebe en esta legislatura, porque nos permitirá afrontar los retos de futuro con garantías y más oportunidades de desarrollo profesional.

¿Qué ha sido lo más gratificante?

Comprobar cómo esta profesión no tiene límites al volcarse en la protección y prevención de la salud de los ciudadanos. Hemos demostrado con creces hasta dónde llega nuestra vocación sanitaria de servicio y lo que podemos ofrecer al sistema.

¿Y lo más duro?

Ver como muchos compañeros y amigos fallecieron por ayudar a los demás en los momentos más duros de la pandemia, cuando no teníamos protección.

¿Le ha cambiado la vida haber representado a los farmacéuticos?

Me la ha cambiado por completo. Ha sido una responsabilidad muy exigente, especialmente estos dos últimos años en los que la pandemia lo ha transformado todo. Espero haber estado a la altura. Representar a este colectivo y a este Colegio es lo máximo a lo que puede aspirar un farmacéutico. Me ha llenado de orgullo comprobar la profesionalidad y la capacidad de superación que tiene esta profesión. No tengo ninguna duda: el futuro es de los farmacéuticos.

Le sucederá Manuel Martínez del Peral. ¿Cómo atisba esta nueva etapa?

Es un excelente profesional y amigo, con experiencia, y será un gran presidente. Ahora nos toca a todos los farmacéuticos madrileños apoyarle, todos a una, porque eso redundará en beneficio de todos.

Su último gran acto ha sido la presidencia de Infarma Madrid 2022 hace unos días. ¿Qué balance hace de esta cita?

Es la historia de un éxito compartido entre los dos grandes colegios farmacéuticos de España, Madrid y Barcelona. La colaboración iniciada en 2012 nos ha llevado a cifras de participación profesional y empresarial inimaginables que, año tras año, se superan. El valor de esta unión y del trabajo conjunto es una lección para todos y a todos los niveles.

¿Qué aprendizajes han sacado de esta última edición?

El principal, en mi opinión, es comprobar cómo esta profesión está preparada para asumir nuevos retos asistenciales y desarrollar nuevas áreas profesionales, especialmente en prevención y salud pública, que nos permitan crecer y sacar todo lo que podemos dar al sistema, sin perder nunca de vista que somos los principales expertos en el uso del medicamento y nuestra principal fortaleza es la cercanía al paciente.

¿Qué retos deja pendientes?

Consolidar y reforzar el actual modelo de farmacia, que es una conquista social y sanitaria para todos como hemos visto en esta crisis, y buscar los mecanismos más eficaces para seguir siendo útiles a los ciudadanos y responder a sus necesidades.

Un mensaje para sus colegas...

Solo reiterar mi agradecimiento, pedirles perdón por los errores y ponerme a su entera disposición para seguir trabajando por la farmacia.