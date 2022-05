El enfermero del Wanda: «Con 26 años habré tenido 20 o 30 contratos»

Cuando los efectos secundarios de las vacunas contra la Covid-19 abrían los informativos a diario y llenaban páginas y páginas, este enfermero, entonces del Summa 112, hizo reír a miles de personas que esperaban en la cola en el Wanda metropolitano tras haber sido inoculados. Hacía preguntas a los ciudadanos sobre si tenían que tomar paracetamol si se encontraban bien o sobre la gestión de citas, y lograba con humor el mejor antídoto frente al miedo. Cuesta no emocionarse de nuevo al volver a ver su vídeo.

En su día nos emocionó en clave de humor. ¿Qué podemos esperar en este libro?

No es un libro humorístico, sino relatos de la vida con esperanza, tristeza y alguno de humor sobre el día a día de un enfermero.

¿Qué vivencia le ha marcado más?

Cuento la del intento de suicidio, que es el germen de este libro, por el que empecé a escribir como terapia emocional, y los otros avisos que me han marcado más.

Por cierto, siempre se dice que cuando hay un atasco los de la ambulancia ponen la sirena. ¿Qué hay de cierto?

No es posible porque cuando ponemos el motor, la central de comunicaciones sabe lo que estamos haciendo. No sería ético y nos caería una buena multa.

¿En algún momento van despacio?

Cuando el paciente está muy grave reducimos la velocidad.

Ahora está trabajando como enfermero en Baleares. ¿Tanto cambio es por la inestabilidad laboral?

Sí, es fruto de los contratos tan malos que estamos sufriendo. Yo no tengo problema en cambiarme de comunidad autónoma, no me cuesta coger la maleta. No te sabría decir cuántos contratos de día, semanas o meses llevo: entre 20 o 30 contratos y tengo 26 años.

Pese a convertirse en el enfermero del Wanda, ¿no tiene un contrato fijo?

No, no lo tengo. Trabajaba en el Summa, pero mi contrato temporal era de tres meses que se renovó otros tres y luego ya no. En Madrid no se nos renovó a ninguno. Por eso me fui a Baleares.

Por cierto, aunque todos sabemos que primaria está bajo mínimos, ¿le parece normal que se siga sin coger el teléfono o que hasta hace unos meses nuestros mayores tuvieran que hacer cola fuera aunque estuviera lloviendo o hiciera frío?

Normal no es. Es verdad que la congestión del sistema es brutal, pero lo que hay que ver es la necesidad de una inyección de personal y medios para evitar eso. La situación es complicada. Soy sanitario y usuario y también lo sufro como usuario.

¿La Covid-19 es como si ya solo existiera para los sanitarios?

No, sigue existiendo a todos los niveles, solo que los sanitarios somos más conscientes. Tenemos que seguir teniendo cabeza y si uno tiene mocos o tos no está de más que vaya con mascarilla aunque no sea obligatoria.

Nos vacunaremos hasta...

No lo sé. No tiene mucho sentido seguir vacunándonos contra la misma cepa, espero que cambie y se tomen otras medidas. Igual la decisión acertada es vacunarnos cada año de la cepa anterior como pasa con la de la gripe.