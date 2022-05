¿Las hamburguesas vegetales tienen la misma calidad que las de carne?

La carne, el pescado, los huevos o la leche son, entre otros, alimentos ricos en proteínas. Esto significa que cuando los consumimos aportamos a nuestro organismo aminoácidos esenciales, que como su propio nombre indica son esenciales porque no pueden ser sintetizados en nuestro organismo, por lo que tenemos que conseguirlos de los alimentos.

Pero la proteína no está solo en la carne. También está presente en la soja, el trigo o el arroz. Aunque, ¿son comparables?

Con el fin de responder a esta pregunta, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio sobre 14 hamburguesas vegetales de segunda generación a la venta en supermercados (10 refrigeradas y cuatro congeladas) que revela que no logran la experiencia cárnica pretendida y comparten una mala calidad proteica.

Sus proteínas, procedentes de la soja, el trigo, el guisante o el arroz, son deficitarias de algunos aminoácidos esenciales de alto valor biológico como la histidina y la lisina, que sí están presentes en la carne, el pescado, los huevos y los lácteos, asegura en un comunicado la OCU. No obstante, estas podrían obtenerse acompañando la hamburguesa con pan, patatas y una ensalada de zanahoria y pepino.

En cuanto a las grasas utilizadas, las más habituales son de colza, coco o girasol, salvo dos productos que incorporan aceite de oliva virgen.

Además, se trata de productos procesados, normalmente ricos en sal y con una larga lista de ingredientes. A su favor, que se puede reducir la cantidad de aditivos si se sustituyen por otros ingredientes que ejercen la misma función, como el zumo concentrado de remolacha o zanahoria empleado como colorante, tal y como se explica en revista OCU Salud del mes de junio.

En cuanto al precio, las hamburguesas vegetales de segunda generación son productos caros: su precio que varía entre 13 y 26 euros/kg, un coste superior al de la mayoría de las hamburguesas de vacuno del supermercado.

Es más, salvo casos contados, son productos que no convencen a los catadores: su color, olor, sabor y textura son aún bastante diferentes a los de la carne. De hecho, según este estudio, solo tres hamburguesas obtienen buenos resultados en este apartado: Beyond Burguer de Beyond Meat (25,97 euros/kg), Meat free 4 traditional burgers de Fry`s (14,77 euros/kg) y Burger vegana de Next Level Meat (11,41 euros/kg). Si bien las dos últimas obtienen resultados mejorables en higiene y valor nutricional, respectivamente.

Por último, antes de consumirlas, la OCU recuerda la importancia en seguir las indicaciones del etiquetado para evitar riesgos de contaminaciones cruzadas.