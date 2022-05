AMA eleva su beneficio un 12% y logra su récord de asegurados

La pandemia de la Covid-19 no solo no ha hecho mella, sino que ha servido para consolidar el robusto proyecto de AMA Grupo y reafirmar su estrategia para 2022. Los datos no dejan lugar a dudas, ya que la compañía obtuvo un beneficio bruto de 13,4 millones de euros en el año 2021, lo que significa un 12,29% más con respecto al ejercicio anterior anterior, lo que representa un 9,4% de las primas imputadas netas del reaseguro, tal y como se ha puesto en conocimiento de los mutualistas hoy durante la Asamblea General Ordinaria celebrada en su sede central de Madrid.

Este crecimiento se debió, según ha confirmado el presidente de AMA, Luis Campos, al trabajo «incansable del Grupo que nos ha permitido mantenernos un año más como entidad líder en el sector sanitario». En este sentido, destaca el extraordinario dato de productos contratados que ha crecido un 7,8% hasta alcanzar la cifra de 1.134.472.

Resulta reseñable también el incremento de asegurados hasta la cifra récord de 749.483 al finalizar 2021, de manera que en un solo ejercicio se han registrado 69.407 nuevos asegurados.

Así, continuando con la tendencia de años anteriores, la mutua sigue cumpliendo de manera holgada con las exigencias de Solvencia II, con un ratio de solvencia de un 191% y un excedente de fondos propios disponibles de 113,1 millones de euros. De esta manera, dichos resultados evidencian que las políticas implantadas durante el ejercicio 2021, así como la consolidación de AMA Vida y AMA América como referentes en el mercado, han servido para hacer del grupo una entidad sólida, solvente y ejemplar.

En lo que se refiere a AMA Vida, la sociedad presidida por el doctor Diego Murillo, ha logrado mejorar de forma muy significativa sus resultados, consolidándose en el sector profesional sanitario como uno de los referentes, ocupando un lugar destacado dentro de los seguros colectivos de vida.

Por su parte, AMA América afianza también su presencia en Ecuador con un crecimiento durante el pasado ejercicio del 26,6%.

De cara al 2022, Campos destacó la apuesta por la inversión en tecnología y sistemas y el desarrollo de herramientas comerciales más novedosas convirtiendo a los mutualistas en el centro de toda la estrategia de la compañía. En este sentido, AMA seguirá trabajando, «pensando en cada uno de nuestros mutualistas, aportando tranquilidad y seguridad a cada profesional, para continuar siendo la referencia en el sector asegurador para los profesionales sanitarios», ha asegurado Campos.

Durante la Asamblea también se aprobó la entrada de cuatro nuevos consejeros: Luis Alberto Calvo, presidente del Consejo General de Veterinarios; Miguel Ángel Gaztelurrutia, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa; Luis Antuña, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Asturias; y Francisco Martínez Amo, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Almería. Estos nuevos consejeros sustituyen a otros cuatro que han acabado su mandato: Alfonso Villa Vigil, Óscar Castro Reino, Juan José Sánchez Luque y Ramón Jordán Alva.