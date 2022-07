«El Gobierno cometió muchos errores durante la covid y nadie se ha responsabilizado»

El papel de las farmacias durante la pandemia ha sido ejemplar. Y podrían haber hecho incluso mucho más si se les hubiera dejado.

¿Cuál fue el mayor error del Gobierno en este sentido?

El Gobierno cometió muchísimos errores durante la pandemia de los que aún nadie se ha hecho responsable. Para mí el error mayor ha sido impedir que los farmacéuticos comunitarios realizásemos cribados cuando se empezó a disponer de tests de anticuerpos primero y de antígenos después. Podríamos haber evitado contagios en los peores momentos y haber salvado vidas. Sobre las vacunas, es un error persistente el que los farmacéuticos no seamos un agente de vacunación más.

Parece que vamos a seguir vacunándonos contra la covid a la espera de un suero definitivo...

Las farmacias tienen que contar para las administraciones en materia de salud pública, de atención temprana o primaria y de seguimiento farmacoterapéutico en crónicos y polimedicados. Las vacunas por supuesto también deben poder administrarse en las farmacias comunitarias. Esto ya ocurre desde hace tiempo en Reino Unido.

Si mañana estallara otra pandemia, ¿el papel de las farmacias estaría consolidado o volveríamos otra vez a ver cómo se debate si pueden vender test?

El problema es que no hemos avanzado ni medio metro en la regulación general básica. En el caso de los tests, si no se registran como autotest en la Aemps no van a estar disponibles de forma generalizada para la población en farmacias comunitarias. Es decir, el farmacéutico no puede intervenir realizando la prueba, tan solo dispensar el producto. Un despropósito.

En cuanto al temor a la falta de algunos medicamentos que hubo en ciertos momentos, ¿ha hecho algo el Gobierno para evitarlo? ¿Qué debería hacer?

La cadena de suministro de medicamentos, que es 100% privada, tiene establecidos mecanismos de detección de desabastecimientos muy eficaces. En materia de productos (mascarillas, geles, test) durante picos de demanda mundial desbocados, es lógico que hubiera desabastecimiento o encarecimiento exagerado y puntual de los precios, y puede volver a ocurrir. El Gobierno haría bien en desarrollar una colaboración con la cadena de suministro (fabricantes, mayoristas, red de farmacias) para tener una reserva estratégica de medicamentos y productos sanitarios que le permita atender el primer golpe de un desabastecimiento que se detecte.

Puede volver a haber desabastecimiento. El Gobierno haría bien en colaborar con la cadena de suministro Luis María de Palacio Guerrero, presidente de FEFE

¿Cuántas farmacias cerraron durante la pandemia?

Recuerdo cifras de en torno a 50-80 farmacias cerradas por contagio y cuarentena durante los peores meses de la pandemia. Sobre 22.000 que hay en España, es un 0,2-0,3%. La farmacia comunitaria se ha tomado muy en serio su rol todo este tiempo, Filomena incluido.

En un futuro con una población cada vez más envejecida y con unos centros médicos cada vez más saturados, ¿cuál podría ser el papel de las farmacias?

Facilitar soluciones en materia de síntomas menores que permita a los pacientes acceder a los medicamentos adecuados sin consumir recursos de los centros médicos. Y el otro gran ámbito es en el seguimiento de pacientes crónicos con situación estable, donde confluyen una serie de «servicios profesionales farmacéuticos asistenciales», como la adherencia terapéutica, la revisión de botiquines y del uso de medicamentos, conciliación de la medicación o medición de parámetros clínicos. Merecen mención especial la promoción de la salud y el autocuidado en la farmacia comunitaria. En esta línea, la deshabituación al tabaco y la implantación de la nutrición como servicio (muchísimos farmacéuticos también son nutricionistas) son ejemplos que tienen en común la intervención de un sanitario muy competente, y que no son costosos de implementar.

¿Primará la atención física o las ventas online?

Aunque esperamos que aumente la venta online, la actividad mayoritaria será el trato personal de los farmacéuticos. No en vano, nuestro congreso anual nacional de farmacias se llama «FEFE ONE DAY, la farmacia es el sitio». Y es porque la proximidad a toda la población, la disponibilidad profesional y la capacidad logística de nuestros almacenes, que cada vez incorporan más innovación digital, hacen que cualquier alternativa a las farmacias comunitarias en materia de productos farmacéuticos con o sin receta, sea menos eficiente o de mucha menor calidad.