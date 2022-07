«En mi opinión no hay que abandonar el consumo de pescado si se tiene un melanoma»

1. ¿El melanoma es de los cánceres más frecuentes?

El melanoma es unos de los cánceres más frecuentes en la franja de edad de 20-40 años.

2. ¿En todo tipo de pieles, independientemente del color?

Es mucho más frecuente en pieles claras, siendo especialmente de riesgo los pacientes pelirrojos y de ojos claros. También tienen más riesgo los pacientes que tienen un mayor número de lunares.

3. Acaba de salir un estudio en EEUU que asocia un mayor riesgo a sufrir el melanoma con el incremento de consumo de pescado ¿a qué se debe?

Se trata de un estudio sorprendente y relevante pero que hay que interpretar con mucha cautela, es un estudio observacional, no controlado, es decir, analiza estadísticamente la dieta de los pacientes con y sin melanoma, pero no controla muchos factores que pueden influir en que haya diferencias entre los grupos. Por ejemplo, no se tiene en cuenta si los pacientes con piel clara o los que tienen más lunares comen más pescado o no. Si fuera así, el resultado del estudio probablemente sería probablemente secundario a estas características de los pacientes y no a la dieta

4. ¿Y ese riesgo se da con todo tipo de pescados?

En el estudio analizan 3 grupos en la dieta, pescado cocinado, no cocinado y atún. El riesgo aparece asociado al pescado no cocinado y al atún.

5. ¿Y en todo tipo de preparaciones, crudo, frito, al horno…?

En principio el resultado del estudio es solo para pescado crudo o atún, si está cocinado teóricamente no habría riesgo.

6. ¿Este riesgo recién descubierto tiene relación con la alta contaminación de los mares y por tanto del pescado en nuestros días?

Eso es lo que postulan los autores, sin embargo no lo demuestran, ya que no correlacionan los niveles de los contaminantes más frecuentes que hay en el pescado, con los casos de cáncer, así que no podríamos asegurarlo.

7. ¿Cuánto pescado podría comerse para no estar en ese porcentaje de riesgo de desarrollar un melanoma?

Según el resultado del estudio, los pacientes de menor riesgo comen muy poco pescado, apenas 1 ración al mes. Sin embargo sabemos que el pescado tiene otros muchos beneficios. Poniéndolo en una balanza, teniendo el cuenta el aumento leve del riesgo de melanoma en pacientes que consumen mucho pescado, el beneficio sería mayor consumiéndolo.

Quizá si el resultado del estudio se confirmara en un estudio controlado, sería interesante solo valorar limitar el consumo de pescado en pacientes de alto riesgo de cáncer de piel.

8. ¿En el caso de tener ya un melanoma, habría que abandonar el pescado por completo?

En mi opinión, no.