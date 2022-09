«La cirugía de Mohs cura el cáncer de piel en más del 99% de los casos»

El doctor Toledo, especialista en cáncer de piel, es también referente en las cirugías de Mohs, una técnica eficaz contra carcinomas escamosos y tumores en zonas complejas.

1. Ahora que ha terminado el verano, ¿sería recomendable hacer una revisión de la piel?

Hay dos picos de incidencia: los pacientes que van a consulta antes del verano, menos numeroso, y los que quieren revisarse a la vuelta; como si una revisión antes del verano diera vía libre para tomar el sol y una a la vuelta sirviera para enmendar los errores cometidos. Hay que revisarse la piel todo el año. Esto no funciona como la ITV y es infinitamente más útil dedicarse diez minutos al mes revisándose en casa que venir al dermatólogo una o dos veces al año.

2. ¿Qué medidas son esenciales frente al cáncer de piel?

En ocasiones los dermatólogos vendemos un mensaje que es demasiado paternalista respecto al sol. Pretender que una familia que vive en el interior y que solo tiene 15 días al año de vacaciones en la playa evite la exposición solar es tan ingenuo por parte de los dermatólogos como injusto. La gente no va a dejar de ir a la playa. Por ello, se debe favorecer un uso saludable del sol, es decir, fotoprotección cada hora y media, reaplicar tras el baño y, sobre todo, evitar las quemaduras. La fotoprotección, siempre de 30 a 50. Da igual la marca, lo que importa es no quemarse.

3. ¿Qué causa este tumor?

Hay varios tipos, cada uno de ellos con una relación más o menos directa con el sol. Pero la exposición solar no es suficiente por sí misma para provocar un cáncer de piel. No podemos «culpar» a los pacientes por haberse quemado un día en la playa. Hay que transmitir otro mensaje más realista: aplíquese crema fotoprotectora y revísese la piel en casa. Y ante la duda, acuda a su dermatólogo o vía teledermatología. Puede salvarle la vida.

4. ¿A qué edad es más frecuente? ¿Es más común en las mujeres o en los hombres?

Estamos viendo más casos en mujeres y en personas más jóvenes que hace diez años por el cambio de las actividades al aire libre. No obstante, distribuir los casos por sexo es algo que irá perdiendo sentido, si no lo ha hecho ya. Lo que sí es más llamativo es que cada vez hay casos en personas más jóvenes.

5. ¿Cómo se trata?

Existen diversas opciones terapéuticas, pero la cirugía es superior a todas ellas porque nos asegura que el tumor está extirpado en su totalidad y porque tenemos la certeza de que la piel que se extirpa junto al tumor no está afectada por el mismo. Hay excepciones, como un subtipo de carcinoma basocelular que puede tratarse con medicamentos tópicos o determinados estados precancerosos que también pueden tratarse con cremas.

6. Recientemente han superado en sus centros, y en tan solo un año, las 100 cirugías micrográficas de Mohs. ¿En qué consiste exactamente esta técnica?

Implica la eliminación quirúrgica del cáncer de piel capa por capa hasta que no quede ni rastro de la enfermedad. Son dos fases: una primera, donde eliminamos todo el tumor visible. Después, comenzamos a extraer capas de piel que rodean al tumor y a analizarlas en el microscopio una a una hasta tener la certeza de haber erradicado la porción «invisible» de la enfermedad, que es la que nos dará problemas y que es indetectable en una primera etapa. Este examen microscópico es llevado a cabo por un especialista en Anatomía Patológica entrenado en esta técnica. Esto es muy importante, especialmente cuando bastantes tipos de cánceres de piel aparecen en sitios tan sensibles como la nariz, los labios, los genitales o alrededor de los ojos. En estos casos hay que asegurarse de quitar todo el tumor de una vez, pero respetando la mayor cantidad de piel alrededor del mismo. En definitiva, el Mohs es quitar todo el tumor, pero solo la enfermedad. También es muy útil en aquellos tumores cutáneos que aparecen en localizaciones no habituales, como los genitales o los párpados o en tumores poco frecuentes y de particular agresividad.

7. Y tiene un éxito de...

Podemos afirmar con bastante rotundidad que la cirugía de Mohs cura el cáncer de piel en más del 99% de los casos.

8. ¿Pros y contras de esta cirugía frente a otras?

La única desventaja es que es un procedimiento que puede tomar horas. Esto puede hacerse algo incómodo para el paciente, pero se encuentra en un quirófano solo con una ligera sedación, por lo que las molestias son mínimas.

9. ¿En qué casos no es posible aplicarla?

No hemos encontrado aún un caso en el que no la hayamos aplicado con éxito, aunque esto nos haya supuesto cirugías de más de seis o siete horas de duración.

10. ¿Puede haber recidivas o con este tipo de cirugía disminuye este riesgo?

El porcentaje de recidivas para carcinoma basocelular intervenido mediante Mohs es de menos del 3% a los cinco años. No obstante y si eso sucede, el foco de recidiva puede extirparse mediante una biopsia de extirpación. En la serie que llevamos tratada en Quirónsalud únicamente hemos tenido una recidiva de 107 casos tratados. Obviamente, operar mediante Mohs disminuye la posibilidad de recidiva al mínimo imaginable.