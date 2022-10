Es posiblemente el gerente hospitalario con mayor prestigio del país. No en vano es el que más tiempo lleva: nada menos que desde 2001 al frente del Clínico.

Esta semana la Comunidad de Madrid ha anunciado la puesta en marcha de 20 proyectos en la Farmacia Hospitalaria. ¿En qué consistirá el del Clínico?

En la robotización de la dispensación de fármacos, que ya tenemos en parte. Después, en cuanto a la organización, queremos reforzar el servicio de fármacos a domicilio en lo que es la dispensación ambulante para que la gente no tenga que desplazarse hasta aquí. Esto ya es realidad, pero no llega a cubrir toda el área por lo que aumentaremos los efectivos para que sea una realidad para todos los pacientes.

Las farmacias quieren dispensar fármacos hospitalarios. ¿Así se aliviaría la carga?

Podríamos tener una colaboración con las oficinas farmacias, de modo que nosotros les serviríamos los medicamentos y luego serían las farmacias las que los dispensarían en domicilio o en la botica. Esta medida teóricamente aliviaría la carga hospitalaria, pero nosotros tendríamos en todo caso que llevar los medicamentos a las oficinas de farmacia salvo que se les permitiese llevar su propio estocaje.

El Instituto de Investigación Sanitaria del Clínico ha cumplido recientemente diez años. ¿Qué logros destacaría?

Algunas cosas singulares que en otros no hay, como es gestionar un Centro de Investigación y Aprendizaje de Cirugía Robótica. También destacaría dentro de la unidad de innovación la incubadora de ideas que se puso en marcha hace cinco o seis años en el Clínico y que es una llamada al sector para que cualquiera que quiera contar una idea innovadora que pueda mejorar el servicio de salud venga y la explique y luego nosotros hacemos selección para que las pongan en marcha. Otra cosa singular es que el pasado 12 de octubre estuve invitado por Casa Real a una recepción como respaldo a los tratamientos contra la covid puestos en marcha. En Madrid esta distinción fue para el Severo Ochoa y para nosotros, pero me consta que hubo dos hospitales más a los que se invitó pero los gerentes no pudieron ir. En los 10 años del instituto hemos desarrollado 2481 investigaciones clínicas.

Diez hospitales públicos madrileños están entre los mejores del mundo, según la revista «Newsweek». ¿En qué especialidades destaca el Clínico?

En Cardiología, Endocrinología, Aparato Digestivo, Neurocirugía y Neumología. Y nos ha reconocido como «hospital inteligente».

¿Qué resaltaría al respecto?

La robótica de farmacia, la robótica quirúrgica (tenemos el Da Vinci ya de segunda generación, un robot de cadera, uno de rodilla y otro de columna) y la cirugía guiada por imagen: la gammacámara portátil para la técnica de ganglio centinela y un hifu que emite ondas de alta frecuencia con el que van a intentar eliminar tumores cerebrales y otras neurodeficiencias y que ataca muchos movimientos anormales tipo párkinson. Este aparato solo está en el Clínico y en privados el Hospital de Neurociencia de HM. En cuanto a imagen, el Clínico tiene mamografía digital, imagen cardíaca, software para el control de dosis en radiodiagnóstico... En transformación digital destacaría el programa paciente. En cuanto a la IA, resaltaría las guías de práctica clínica computarizadas, los MiniHolters y otros sistemas nuevos de información que estamos instaurando ahora como Selene + y el modular para pruebas en laboratorio.

¿Cuáles serán los próximos objetivos del hospital?

Al igual que tenemos un instituto cardiovascular, así como uno de neurociencias, que agrupan los diferentes servicios con plantillas propias, esta semana hemos anunciado internamente la creación de un instituto de enfermedades infecciosas. Antes de fin de año estará en funcionamiento. El instituto tendrá alianzas con Oncología, Digestivo, Cirugía general, etc.

¿Qué queda por mejorar tras la pandemia? ¿Las listas de espera, por ejemplo?

Se pisó el acelerador, pero tenemos aún «carga» aplazada que recuperar. Son necesidades de pacientes que están esperando. También se va a proceder a realizar una renovación tecnológica importante con fondos europeos como la incorporación de cinco tacs, una resonancia de última generación de tres teslas, una nueva sala de aerodinámica, un PET resonancia de última generación más, etc. El Clínico no puede crecer, pero hay que trabajar para forzar una mejora en la productividad. Ya somos el hospital con mayor rendimiento quirúrgico de Madrid en el sentido del que más intervenciones quirúrgicas hace por quirófano: en el primer semestre de 2022 hemos hecho 534 procedimientos por quirófano. Además, para mediados de 2024 contaremos con 10 quirófanos más, lo que nos permitirá atacar la demora de las listas de espera de forma importante. Y también está autorizada la construcción de un parking con 1.600 plazas en Isaac Peral, al lado del hospital.

En cuanto a los pacientes, y a tenor del envejecimiento poblacional, ¿qué van a mejorar?

Un logro del hospital es que somos, según el Sermas, el hospital de la Comunidad de Madrid con mayor nivel de satisfacción de los pacientes. El Clínico es el número 1 y la Jiménez Díaz, el dos. Eso es un orgullo. Estamos trabajando para cambiar el sentido de las televisiones de las habitaciones para que los pacientes puedan ver sus datos, indicaciones farmacológicas, ahí o en su tableta o móvil si lo prefieren. También estamos en pleno desarrollo de una plataforma de videoconferencias para la Telemedicina y vamos a reforzar la eliminación de barreras arquitectónicas. Todo ello con un objetivo: hacer más amable las instalaciones del Clínico. Y no me gustaría acabar sin destacar que somos el primero en Madrid y creemos que el primero en España en contar con un Comité de Pacientes.