«La innovación permitirá individualizar la terapia hormonal para cada mujer»

Especializada en atender las necesidades de la salud de la mujer en todas las etapas de su vida, el objetivo de Theramex es crear soluciones efectivas que mejoren la calidad de vida de las féminas, sobre todo en la menopausia, una etapa caracterizada por la falta de información que celebra su Día Mundial el próximo martes 18 de octubre.

¿Cómo contribuye Theramex a promover el bienestar y la igualdad en la salud de las mujeres?

Lo hacemos a través de la educación, el empoderamiento y la empatía. Nuestro foco está puesto en la salud femenina, en ayudarlas a vivir una vida mejor, más productiva y más saludable, acompañándolas en las diferentes etapas, a través de nuestros tratamientos de anticoncepción, fertilidad, menopausia y osteoporosis. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que, además, empujamos para visibilizar estas patologías, ayudando a los profesionales de la salud a incrementar sus conocimientos sobre ellas, para que sean correctamente diagnosticadas y tratadas, y poniendo en marcha proyectos que vayan en esa dirección.

¿Cómo comienza el compromiso de Theramex con esta etapa de la menopausia?

La menopausia es un proceso natural por el que pasan todas las mujeres debido a la disminución de estrógenos, que producen síntomas como sofocos, cambios en el estado de ánimo y trastornos del sueño, que desmejoran su calidad de vida. En España un 93% de mujeres los sufren y un 96% de ellas no recibe tratamiento hormonal para aplacarlos, siendo tan solo un 4% el que accede a tratamientos para disminuir esos síntomas. Nuestro objetivo es llegar a todas esas mujeres, a través de los profesionales de la salud que las atienden, para ofrecerles soluciones adaptadas a sus necesidades, ya sean hormonales o complementos alimenticios, que sepan que no tienen que sufrir una mala calidad de vida, y que la menopausia no deber ser un tabú en su entorno ni en la sociedad.

¿Qué hacen para visibilizarlo en un día como el 18 de octubre?

Queremos ser un socio preferente para los profesionales de la salud y las sociedades clínicas y de pacientes, embarcándonos en proyectos de mayor valor más allá de la evidencia científica. Recientemente hemos puesto en marcha un proyecto muy relevante en España, la Cátedra de Menopausia, en colaboración con HM Hospitales y el Instituto Palacios, pionera a nivel mundial, con el claro objetivo de profundizar en la formación, la investigación y divulgación de la menopausia. Ligada a esta Cátedra estará el Observatorio de la Menopausia, 100% centrado en fomentar la investigación y divulgación alrededor de la menopausia, para servir de fuente de información tanto para los medios de comunicación como para las instituciones públicas involucradas en la mujer y su salud. Este proyecto es el primero de muchos que tenemos en nuestros planes, porque para nosotros la visibilización de la menopausia no es una cosa de un día, sino un proyecto a largo plazo.

¿Hacia dónde cree que se dirige la medicina personalizada para mujeres en el futuro?

Toda la industria farmacéutica está trabajando en esa dirección y cada vez estamos más cerca de conseguir esa «medicina personalizada». Lo estamos viendo ya con los productos de Oncología, y no hay ninguna razón por la que no podamos replicar esto con, por ejemplo, las terapias de reemplazo hormonal, donde la mujer podrá conocer la dosis que necesita de manera específica en un día y hora determinados. La innovación y la investigación como pilares de nuestro negocio, trabajar de la mano de los principales «key opinion leaders », para entender cuáles son las necesidades de las usuarias y pacientes, y no tener miedo a la hora de embarcarse en este tipo de proyectos, son tres puntos fundamentales que no debemos perder en nuestra hoja de ruta. Creo firmemente en que en los próximos años vamos a vivir innovaciones revolucionarias, mejoras técnicas y científicas, y la adaptación de los tratamientos a los resultados de cada paciente, que terminará con la individualización de la medicina para las mujeres.

Han lanzado su primer producto sin receta médica, Femarelle, para el tratamiento de los síntomas de la menopausia. ¿Cómo cree que va a seguir avanzando la industria en ese camino?

Creo que la salud de las mujeres se va a orientar cada vez más a que ellas sean parte activa y decisoria de su tratamiento, que tomarán más empoderamiento sobre sus opciones de atención médica, y por eso creo que es importante que existan tratamientos a los que puedan acceder de manera directa, sin una receta del médico. Theramex cree firmemente en este avance, que se construye de manera complementaria a nuestro negocio de fármacos, para ofrecer todo tipo de soluciones a las mujeres, en este caso, en la etapa de la menopausia. Y Femarelle es el primer paso que damos en este sentido.

Hablando de mujeres y de salud es inevitable no referirse a la diversidad que, además, en la industria farmacéutica es un pilar. ¿De qué modo abordan este tema desde Theramex?

Tenemos un fuerte compromiso con la diversidad, y no es algo que esté solo sobre el papel, sino que es inherente a nuestra filosofía. En España, hace dos años éramos un 60% de hombres y un 40% de mujeres y hoy es lo contrario. En el comité de dirección hemos alcanzado la paridad total con mujeres en puestos determinantes. Sabemos que necesitamos de esta diversidad para seguir avanzando. Contar con distintas formas de liderar, de trabajar y de gestionar las relaciones interpersonales, que generalmente se abordan de forma distinta entre hombres y mujeres, hacen que la presencia de ellas en las plantillas y comités de dirección aporte una visión diferente. Y la industria farmacéutica ha sido pionera en el ámbito de la igualdad de la mujer, con nuestros errores y nuestros éxitos, pero nos hemos establecido como el líder de ese cambio.