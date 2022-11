Qué debes saber si estás pensando congelar tus óvulos

Son muchos los motivos por los que una mujer puede pensar en preservar sus óvulos, algunos serían razones personales, profesionales, económicos, psíquicos o de salud. Lo cierto es que entidades de prestigio como la American Society for Reproductive Medicine (ASRM) han considerado la congelación de óvulos para la preservación de la fertilidad como un tratamiento de primera línea desde 2012. Hoy en día la congelación de óvulos se realiza mediante un protocolo llamado vitrificación, más eficaz en comparación con los protocolos utilizados previamente.

Vayamos a estadísticas que demuestran esta tendencia al alza. Según encuestas, se calcula que aproximadamente el 44% de las mujeres europeas de entre 18 y 24 años se han planteado la posibilidad de congelar sus óvulos. Por otro lado, el término social egg freezing (congelación social), el cual describe la práctica de congelar óvulos por razones no médicas, se ha vuelto popular y circula por medios de comunicación de gran alcance y difusión como son, entre otros, las redes sociales. A esto, hay que sumarle noticias de este año de gran repercusión mediática, como, por ejemplo, la declaración de la reconocida actriz Sienna Miller de haber congelado sus óvulos a los 40 años, o la de la famosa modelo italiana Bianca Balti de haber hecho el tratamiento, a sus 37 años, para estar tranquila respecto a poder ser madre en el futuro. No hay duda, todo indica que actualmente un gran porcentaje de mujeres piensan en congelar sus óvulos.

Ahora bien, ya hemos visto que es una técnica reconocida y avalada por reputadas instituciones, pero es importante informar de que no es una garantía de poder tener hijos en un futuro. Por ejemplo, el regulador de fertilidad del Reino Unido, la Autoría de Embriología y Fertilización Humana (HFEA, por sus siglas en inglés), advierte de que no se les debe recomendar la congelación de óvulos a las mujeres de 40 años, ya que suelen ser de mala calidad debido al envejecimiento de los mismos derivado de la edad. Sin embargo, las cifras más recientes muestran que las mujeres en torno a los 45 están congelando cada vez más sus óvulos. Ante esto, es inevitable una pregunta, ¿cuándo está realmente indicado este tratamiento de preservación de la fertilidad?

Tras lo expuesto, que podría resumirse en que un gran porcentaje de mujeres de edades muy diversas se plantean congelar sus gametos, queremos dar respuesta a preguntas que creemos fundamentales a la hora de tomar esta decisión. Para ello, hemos contado con un habitual de nuestras páginas, el científico y doctor Jan Tesarik, director de Clínica MARGen.

La congelación de óvulos se realiza mediante un protocolo llamado vitrificación FOTO: Pixabay

1ª Doctor, partimos de que esta técnica tiene como objetivo preservar la fertilidad, ¿qué factores son cruciales para que la vitrificación asegure a la mujer, en el mayor porcentaje posible, la maternidad en un futuro?

Se puede decir, sin ninguna duda, que todos los protocolos de vitrificación (independientemente de la clínica donde se haga) se realizan con «kits» que comportan todas las soluciones utilizadas para la vitrificación y posterior desvitrificación de los óvulos, junto con instrucciones detalladas de su uso. Consecuentemente, y dado que estas técnicas funcionan muy bien, en este punto, no hay nada que merezca la pena experimentar o variar. Sin embargo, la vitalidad de los óvulos después de la vitrificación y desvitrificación es bastante variable. Esta variabilidad depende sobre todo de la calidad de los óvulos antes de la vitrificación. En general, los óvulos empiezan a perder calidad entre los 25 y los 30 años, y este proceso se acelera posteriormente, sobre todo después de los 35 años de edad. No obstante, la relación entre la edad y la calidad de los óvulos puede variar de una mujer a otra. Visto esto, podemos decir que los factores cruciales para que la vitrificación asegure a la mujer, en el mayor porcentaje posible, la maternidad en un futuro, están relacionados con el proceso de la estimulación ovárica para obtener los óvulos para vitrificar. Como hemos subrayado en varias publicaciones científicas, el secreto consiste en una personalización estricta del procedimiento, fundada en un estudio de diferentes factores que puedan afectar, directa o indirectamente, a los óvulos. Tratamientos específicos de las anomalías reveladas por este estudio previo son la clave para obtener los óvulos de la mejor calidad posible. Aunque siempre es preferible vitrificar los óvulos de mujeres jóvenes, estos tratamientos pueden mejorar considerablemente los resultados también en mujeres más mayores que no han realizado la vitrificación antes.

2º ¿Es seguro para la paciente todo el proceso?

El riesgo es ínfimo. El proceso de congelación de óvulos es idéntico a la primera fase de la fecundación in vitro: estimular el ovario con hormonas, y una vez los óvulos alcanzan el tamaño adecuado, se hace la extracción, lo que se llama punción folicular. Es una sencilla intervención que se realiza por vía vaginal y bajo control ecográfico. Después de ser extraídos, se congelan en nitrógeno líquido (a menos -196 °C).

3º Una vez vitrificados, ¿los óvulos pueden perder calidad durante el tiempo que pasen congelados?

Si los óvulos congelados están guardados en condiciones estrictamente controladas, evitando fluctuaciones de la temperatura, no tendrían que perder calidad durante el tiempo que pasen congelados.

Para terminar, nos parece muy importante la opinión de la también directora de Clínica MARGen, la doctora Raquel Mendoza Tesarik, ya que, como embrióloga y directora del laboratorio, es la encargada de manejar los gametos, tanto femeninos como masculinos. Doctora, ¿qué hacen cuando una mujer de edad avanzada, que parece que es la polémica en la medicina reproductiva, acude a vosotros para congelar sus óvulos?

Lo cierto es que se tiene por medida congelar los óvulos cuando aún existe una adecuada reserva ovárica, preferentemente antes de los 35-38 años. Ahora bien, puede ocurrir que una mujer mayor de la edad indicada aún tenga una buena reserva ovárica, por lo tanto, nosotros lo primero que hacemos es un estudio de su fertilidad, y tras tener los resultados, le exponemos el porcentaje de probabilidad de éxito de ser madre si el día de mañana decide utilizar esos óvulos congelados. Es ella quien tiene que tomar la decisión, nosotros solo podemos informarla de manera muy real de sus posibilidades.

Resumiendo, llegamos a la conclusión de que, como todo en el mundo de la reproducción asistida, el caso de cada persona, en este caso de cada mujer, es único, y que la decisión de en qué mujeres está indicado congelar óvulos para preservar su fertilidad, si bien es para aquellas que no sean mayores de 35-38 años, lo correcto es valorarlo siempre cuando se conozca el estado de fertilidad de la paciente en ese momento.