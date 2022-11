El 60% de los españoles usa mal los antibióticos

El empleo erróneo de los antibióticos es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la Sanidad. Y los datos no dejan lugar a dudas, ya que seis de cada diez españoles (60,1%) guardan el antibiótico que les sobra de un tratamiento para poder utilizarlo en caso de urgencia, tal y como revela el último análisis del Observatorio de Tendencias Cofares titulado «Uso y abuso de antibióticos: el peligro de la resistencia bacteriana».

Esta conclusión pone de manifiesto un mal uso de este tipo de fármacos, que únicamente deben tomarse con prescripción médica y siguiendo las indicaciones específicas del profesional sanitario, contribuyendo así a la resistencia a los antimicrobianos (RAM). Este análisis se ha elaborado con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que este año se celebra del 18 al 24 de noviembre bajo el lema «Prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos».

Para su desarrollo, el Observatorio de Tendencias Cofares ha realizado, por una parte, un análisis sobre la evolución de la demanda en farmacias de medicamentos antibióticos en los últimos años y, por otra, una investigación sociológica para descubrir cuál es el conocimiento de la población española en relación con los antibióticos y la resistencia bacteriana. De entre los resultados obtenidos se desprende que cerca de un tercio de la población española (32,1%) desconoce lo que es la resistencia bacteriana a los antibióticos. En paralelo, preguntados sobre el impacto, un porcentaje similar (34%) le resta importancia y no considera que esta resistencia sea un problema grave. En cambio, un 66,1% considera que se trata de un problema serio de salud púbica con graves consecuencias. Por otro lado, el análisis refleja que casi la mitad de los españoles (45,8%) los ha consumido en los últimos seis meses, y es la población más joven la que señala haberlo hecho en mayor porcentaje (61,6%).

Resistencias

En lo que respecta a la percepción que la población tiene sobre la resistencia, el 23,7% de los encuestados considera que el antibiótico no le hace el mismo efecto que antes. De entre ellos, la mayoría opina que esto se debe a que su cuerpo está habituado (47,5%) o a que los antibióticos actuales no están preparados para hacer frente a las nuevas bacterias (37,8%). El 14,7% restante de los que creen que los antibióticos no les hacen el mismo efecto reconoce que no los toma siguiendo la pauta estricta de su médico y/o farmacéutico.

A pesar de ello, la mayoría de los encuestados considera que el farmacéutico es un profesional sanitario clave en cuanto a resolver preguntas sobre los medicamentos antibióticos. En concreto, el 78,8% recurre a él cuando tiene dudas al respecto.

Este hecho no es baladí, ya que se calcula que en 2019 murieron 1,2 millones de personas en todo el mundo por infecciones resistentes a los antibióticos, y se prevé que esta cifra se multiplique por diez para 2050.

Evolución de la demanda en farmacias

Tal y como determina este último Observatorio de Tendencias, en los años previos a la irrupción de la pandemia de la Covid-19 existía un patrón estacional de la demanda de antibióticos, que contemplaba volúmenes significativos en seis de los doce meses del año y máximos absolutos y relativos en las estaciones de otoño e invierno. Un patrón que se vio alterado en la temporada 2020-2021, al registrarse una significativa disminución de la demanda. Esto es consecuencia de la llegada de la pandemia y las correspondientes medidas de protección instauradas: el confinamiento domiciliario, la distancia social, el uso sistemático de la mascarilla y la higiene de manos. Tras la relajación de estas restricciones, vuelve a aparecer a partir del otoño de 2021 un patrón similar al prepandémico, aunque sin alcanzar hasta la fecha los mismos niveles de demanda. Este comportamiento a nivel nacional se replica en general para todas las comunidades.