Antonio Rivero: «El modelo de colaboración público privado en investigación es la respuesta»

Ayer se 22 se entregaron las becas Gilead a la Investigación Biomédica. ¿Por qué son importantes iniciativas como esta?

Es importante la financiación de la investigación de campo y cuentan con un tribunal enormemente objetivo y bueno. Realmente ha aportado mucho, no tanto por la calidad de las evaluaciones que hacen, sino que realmente seleccionan aquellos proyectos más interesantes de una forma muy objetiva.

¿Es también una forma de potenciar el talento investigador en nuestro país?

Por los recursos que proporciona para la investigación es también una forma de potenciar el talento investigador de nuestro país, que muchas veces no encuentra fondos. Hay muchas convocatorias públicas, como la que hace el Instituto, Carlos III, pero lógicamente no existen todas las posibilidades de financiación que la calidad de los proyectos que se presentan requerirían. Por eso, una convocatoria alternativa a la pública, como esta, viene a dejar sitio también a premios de investigación muy interesantes que probablemente, si no fuera por este tipo de convocatoria, no podrían ser llevado a cabo, por eso es importante el contar con esta convocatoria.

Estas becas son un ejemplo de colaboración público-privada...

Sí, creo que este modelo es la respuesta. La financiación de la investigación debe hacerse, bajo mi punto de vista, con independencia, y la industria farmacéutica es un ejemplo de lo que es una investigación eficaz y racional, es decir, investigación para ser trasladada al ensayo clínico, a los pacientes y que haya un beneficio en la evolución de las enfermedades. En este sentido, digamos, el ejemplo fundamental de todas las compañías farmacéuticas mediante el ensayo clínico, ha sido crucial en la vida de los ciudadanos y su la calidad de vida. Obviamente hay un tipo de investigación que no está relacionada con el desarrollo de patente o el desarrollo de fármacos pero la investigación clínica, que es muy importante para el manejo y el cuidado de los pacientes en el día a día, y esta es una investigación que es fundamental financiar, tanto desde la Administración pública como desde la privada. Por eso es importante que la empresa privada, una empresa farmacéutica, haga convocatorias de becas, vuelvo a insistir, con la objetividad, con compromiso y con la garantía de los proyectos que está haciendo en este caso.

¿Se debería potenciar más este modelo? ¿Por qué no se hace más este tipo de colaboración?

Creo que es un modelo que no solo es necesario, sino que prestigia a la compañía que lo financia o a los patrocinadores. Por eso es importante dar a conocer a la sociedad el impulso a la investigación, entre comillas no comercial, que son capaces de impulsar estas empresas y que puede, y de hecho tiene, una gran repercusión en lo que es la investigación en salud para adquirir un conocimiento que nos sirva para mejorar la calidad de vida de la población.

En España, sobre todo las ayudas a la investigación provienen de la parte pública. ¿Se tendría que promocionar un poco más esta otra parte privada que aquí no está tan extendida?

Sin duda, si nos comparamos con otros países y si miramos lo que pasaba hace unos diez años, ha mejorado muchísimo. La cultura del mecenazgo privado para proyectos de investigación forma parte de la cultura de estos países, estamos todavía lejos, hay mucho que andar y, como digo, es importante que este tipo de convocatorias sigan aumentando y que la cuantía de las ayudas también lo haga. De todas formas, iniciativas como esta hay que aplaudirla, hay que reconocer la validez y la importancia que tiene, e intentar que, por medio del impacto que pueda causar en la población a través de los medios de comunicación, las empresas entiendan que esto, desde el punto de vista de imagen, es rentable y no solo dentro de la imagen de la empresa, sino en el objetivo común de compañías privadas y organismos públicos de potenciar la investigación para mejorar la vida de los ciudadanos.

¿En qué áreas, dentro de la Seimc, sería más interesante potenciar la investigación?

En VIH, hepatitis y en enfermedades infecciosas... y también covid.