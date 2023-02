Lola Manterola: «La investigación es la única forma de curar el cáncer, pero exige dinero»

Con apenas 37 años, dos niños pequeños y una prometedora carrera profesional, en el camino de Lola Manterola se cruzó el cáncer y lo cambió todo. Desde entonces, dedica todos sus esfuerzos a cercar a esta enfermedad a través de la Fundación Cris Contra el Cáncer.

¿Qué supone enfrentarse a un diagnóstico de cáncer?

Fue un shock. Soy muy poco alarmista y ni mis síntomas de cansancio, anemia o dolor de huesos me llevaron a pensar en esa opción. Enfrentarse a un mieloma múltiple trastocó todo mi proyecto vital. Pasé por un trasplante de médula que no logró frenar el cáncer, por lo que mi pronóstico se complicó mucho. Ante esa circunstancia me ofrecieron entrar en un ensayo clínico de un fármaco experimental. Fue una gran suerte.

Gracias a eso salvó la vida...

Sin duda... Lo que me salvó la vida fue poder acceder a esa investigación puntera y en dos años logré recuperar mi normalidad.

A raíz de eso, usted y su marido crearon la Fundación Cris Contra el Cáncer. ¿Era necesario algo así en nuestro país?

Hicimos un estudio de consultoría y comprobamos que en España no había ninguna fundación dedicada a involucrar a toda la sociedad para fomentar la investigación en cáncer. Yo quería ofrecer a otros pacientes oncológicos la oportunidad de tener la suerte que yo tuve, porque cuanto más se invierta en investigación, más vidas se salvan.

Pero hacen falta más fondos...

La investigación es la única forma de curar el cáncer, pero exige dinero. La covid lo ha demostrado, ya que, si todos nos centramos en un mismo foco, la solución llega mucho antes. Ya tenemos la tecnología y el conocimiento necesarios para abordar el cáncer; solo nos falta dedicarle más recursos.

¿Qué reclamaría a las instituciones?

Inversión y más apoyo a la colaboración de los científicos. Es el momento de investigar y hay que hacerlo rápido. Todos los gobiernos dedican escasos fondos a la investigación, a pesar de que sabemos que salva vidas. Por eso nuestra labor es la de involucrar a todo el mundo, desde el Gobierno hasta las entidades privadas, pasando por la sociedad en general, para acabar con esta pandemia oculta que es el cáncer.

¿Y qué les diría a nuestros lectores?

Que cualquier ayuda es muy necesaria, ya sean diez euros al mes o 50, en función de las posibilidades de cada familia, y que es urgente. Nos sirve mucho contar con cuotas regulares de nuestros socios, porque eso permite hacer presupuestos a largo plazo. Vemos cómo los investigadores se dejan la piel de una forma incansable y cualquier granito de arena resulta muy útil para los pacientes, ya que la inversión en innovación no es una cuestión de futuro, sino de presente. Por suerte hay una traslación muy rápida entre lo que se investiga y lo que se aplica al enfermo.

Después de más de una década de trabajo, ¿qué hitos que han logrado?

Estamos orgullosos de haber conseguido más de 65.000 socios, lo que se traduce en cifras como más de 400 ensayos clínicos impulsados que han dado lugar a más de 40 tratamientos innovadores y efectivos. Estamos financiando 81 líneas de investigación y apoyamos todas las etapas de la carrera investigadora. Hemos logrado crear unidades multidisciplinares en hospitales públicos, como la especializada en tumores infantiles, algo clave, ya que la investigación en cáncer infantil se financia en su mayoría gracias a las fundaciones privadas, porque tanto las farmacéuticas como el Estado consideran que es una enfermedad rara. Y todo eso ha generado un efecto multiplicador que tiene muchísimo valor.

¿Es optimista con el futuro del cáncer?

Diría optimismo responsable, sabiendo que tenemos opciones de acabar con ello, pero que hay que actuar de forma urgente. Una donación puede cambiar la historia del cáncer y animo a todos los lectores a hacerlo a través de nuestra página web.