El 25% de los españoles considera que la escasez de servicios es la barrera principal para acceder a los cuidados paliativos

Entre el 35 y el 40% de los pacientes tiene necesidades paliativas. Sin embargo, no todas las personas que requieren de estos cuidados tienen acceso ni la población sabe exactamente cómo acceder a ellos. Con el fin de abordar la situación nace "Para Ti, Paliativos", un movimiento social creado para mejorar su visibilidad y acceso y que está respaldado por más de una docena de entidades del sector sociosanitario, como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la Fundación Pía Aguirreche, entre otros

Durante la presentación se dio a conocer el "Estudio sobre el Conocimiento y la Percepción de los Cuidados Paliativos en España 2024", cuyos resultados revelan una preocupante falta de información, ya que "un 73% de las personas encuestadas admite tener un escaso o nulo conocimiento sobre este tipo de atención médica", explica María Galíndez, médico, vicepresidenta de la Fundación Pía Aguirreche y representante de "Para Ti, Paliativos", que recuerda que "el 35% de los pacientes que fallecen al año en España hubiera necesitado cuidados paliativos".

"Esto es grave", "queremos que se conozcan estos cuidados paliativos y se reclamen, que sean una realidad en España", añade.

En concreto, el 45% afirma tener un conocimiento limitado, mientras que el 28% reconoce no saber prácticamente nada al respecto.

Además, el 48% de los encuestados opina que, aunque existe cierta información, esta no es suficiente, mientras que el 30% considera que no hay prácticamente ninguna fuente de información al respecto. Y lo que es más grave, el 65% de los encuestados no sabe dónde solicitar estos cuidados.

A pesar de este desconocimiento a todas luces generalizado, la percepción de la importancia es clara, ya que el 74,9% de las personas consultadas los considera esenciales para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas y avanzadas. A su vez, el 89,5% reconoce que estos cuidados van más allá del manejo del dolor físico.

En cuanto a la experiencia personal, el 41,2% de los encuestados ha sufrido de cerca los cuidados paliativos; el 42% asegura que estos cuidados han mejorado la calidad de vida del paciente moderadamente y un 25% declara que los cuidados paliativos no han sido suficientes y un 66% cree que hubiera sido relevante ampliar los servicios disponibles.

En cuanto a las principales barreras para acceder a estos cuidados paliativos, destacan la falta de servicios disponibles (24,6%), la carencia de información detallada (22,6%) y la escasez de personal especializado (22,2%).

"Queremos cambiar la percepción que se tiene de los cuidados paliativos porque estos cuidados no se limitan a la última etapa de la vida. Buscan acompañar, desde el diagnóstico, en todas las fases de una enfermedad grave", explica Galíndez.

El estudio también recoge preferencias y necesidades. Así, el 40,6% de los encuestados elegiría el hogar para recibir los cuidados paliativos. Y el 79% considera que el alivio del dolor es la principal prioridad a la hora de recibir el tratamiento.

"Cuando conseguí llegar a la aceptabilidad es cuando pude empezar a volver a ser feliz", recuerda Cisco García, tenista profesional en silla de ruedas tras un accidente y conferenciante.

"Hay que saber adaptarse. El que mejor se adapta es mucho más feliz. Los pacientes en muchos casos no quieren ir a cuidados paliativos porque eso es que no tiene cura, pero cuando hacen clic es cuando se dan cuenta de todas las mejoras que supone el acceso a cuidados paliativos", añade García.