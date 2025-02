Alberto Martínez pide a Sanidad que adopte ya las medidas imprescindibles para solucionar la falta de médicos

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, solicitó a la ministra de Sanidad, Mónica García, una reunión de carácter urgente para abordar sin más dilación la adopción de medidas que son competencia ministerial y resultan imprescindibles para solucionar el problema del déficit de médicos y médicas en el sistema sanitario público.

Así lo dio a conocer durante la mañana del viernes el propio consejero quien, en declaraciones a los medios de comunicación en una jornada organizada por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, desvelaba que ayer mismo envió una carta a la ministra en la que tras constatar que pese a las reiteradas peticiones hechas desde Euskadi, reclama una rápida actuación acorde con la trascendencia de un problema que afecta a la equidad asistencial de la ciudadanía. "Nos consta que una de las preocupaciones a día de hoy de los pacientes y de la ciudadanía en general pasa por el déficit de médicos, en determinadas especialidades o médicos de familia en algunas localidades. Una realidad que nos preocupa, y que exige una actuación urgente y contundente", declaró.

El consejero pide actuar a corto plazo

Asimismo, en la misiva el consejero de Salud de Euskadi propone una serie de actuaciones que considera prioritarias en el corto plazo. Entre ellas, y con el objetivo de disminuir la salida de profesionales, destaca el retraso de la jubilación voluntaria hasta los 72 años en Atención Primaria, como sucede en la medicina privada.

Al mismo tiempo, a fin de aumentar la incorporación de profesionales, se propone incrementar las plazas de formación especializada, la homologación de títulos extranjeros, facilitar el acceso a plazas de residente de 4º año en Atención Primaria, y acortar plazos de la especialidad de Urgencias y Emergencias para limitar la pérdida de médicos de Familia que pasan a Urgencias.

Todo por el sistema público

El consejero de Salud ha señalado que tiene ‘la mano tendida al Ministerio’ y ha mostrado su colaboración en todo momento para llegar a acuerdos con estas propuestas que se hacen desde Euskadi, con el objetivo de ‘fortalecer nuestro sistema público de salud’.

Más declaraciones hacia la ministra

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute,afirmó este viernes que el fármaco que trata la leucemia linfática aguda tipo B en niños y adultos"no está financiado por el Ministerio de Sanidad": "El fármaco se rechazó por causas presupuestarias que repercutían en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y, por tanto, hace que haya una inequidad en nuestro sistema nacional. Primero, porque no hay una compra centralizada, y segundo, porque no hay una optimización del precio de ese fármaco", expresó Matute, que ha añadido que la Consejería se lo ha suministrado "a 30 pacientes".

Estas declaraciones llegaron tras los mensajes en 'X' (antes Twitter) de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el que señalaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "difundir bulos"