Una aproximación diferente al enfoque tradicional del cáncer

Se puede decir que ha llegado hace poco, pero lo ha hecho pisando fuerte. Hablamos de Beigene, una compañía biotecnológica global fundada en 2010, enfocada en el desarrollo de terapias innovadoras de alto impacto. Tiene como misión asegurar a los pacientes que sufren cáncer el acceso a esos tratamientos, independientemente de dónde vivan o de dónde hayan nacido.

Para conseguirlo plantea una aproximación diferente al enfoque tradicional de las farmacéuticas. Partiendo de la excelencia clínica quiere demostrar que el acceso a la innovación puede hacerse de forma más rápida. Este premio es el reconocimiento a que esto es posible. En tan solo nueve meses su producto Brukinsa (zanubrutinib) ha conseguido, desde septiembre de 2022, tres indicaciones en España: macroglobulinemia de Waldenström, linfoma de zona marginal y leucemia linfocítica crónica.

«Es la demostración del verdadero valor de la innovación de BeiGene. Brukinsa (zanubrutinib) ha conseguido tres indicaciones en tan solo nueve meses, un auténtico récord. Hay que tener en cuenta que según el último informe WAIT la media de aprobación en España es de 21 meses. Esto únicamente se consigue si la innovación es verdaderamente transformadora y si la propuesta de la compañía al Sistema Nacional de Salud es justa, sostenible y basada en una evidencia científica que realmente suponga un beneficio clínico para profesionales sanitarios y pacientes», asegura Cristina García Medinilla, directora general de BeiGene España y Portugal.

Este hecho demuestra el valor de la innovación de la compañía para transformar la vida de los pacientes con cánceres hematológicos así como su voluntad de que ésta llegue cuanto antes a quien la necesite.

Zanubrutinib es la última innovación aprobada en España para una enfermedad mortal y compleja como la leucemia linfocítica crónica. Es un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK) de última generación. Su rápida incorporación al SNS se fundamenta en los sólidos resultados conseguidos en sus estudios pivotales que demuestran mejor eficacia frente al comparador en esta enfermedad. También se acaba de reembolsar para linfoma de la zona marginal, siendo la primera y única aprobación de un inhibidor de BTK para el tratamiento de esta patología. Y es que su eficacia unida a su perfil de seguridad lo convierte en un tratamiento con múltiples posibilidades. Así, hace tan solo unos meses recibió su primera indicación en España para un linfoma poco frecuente: la macroglobulinemia de Waldenström. Esta patología tiende a progresar lentamente tras el diagnóstico, suele afectar a los adultos mayores y se encuentra principalmente en la médula ósea, aunque los ganglios linfáticos y el bazo pueden estar implicados.

«En la industria farmacéutica siempre se habla de innovar y de hacer las cosas de manera diferente, nosotros no solo lo decimos, también lo conseguimos. Para convertir nuestra misión en realidad, nos apoyamos en dos pilares estratégicos. Por un lado, hemos creado una estrategia de investigación propia que nos permite agilizar tiempos y optimizar recursos, con moléculas de primera clase mundial con potencial en diferentes patologías. Por otra parte, estamos cerrando la brecha del acceso gracias a un modelo de colaboración único que favorece la llegada de nuestra innovación de forma temprana donde hay una necesidad. Nuestra prioridad es que la solución llegue al paciente cuanto antes. En el cáncer cada día cuenta», explica García Medinilla sobre lo que diferencia a Beigene.

Especialistas en cáncer

Respecto a las perspectivas que tienen en nuestro país a corto-medio plazo, García Medinilla destaca «ayudar a los pacientes e investigar con calidad»: «Nuestro objetivo principal es desarrollar innovaciones que cambien la forma de tratar el cáncer y que lleguen cuanto antes. El cáncer no espera y los pacientes nos necesitan. Para conseguirlo, a finales de año contaremos con 30 ensayos clínicos iniciados en España, 12 de ellos en fase III en más de 80 centros de todo el país. Tenemos un modelo único de desarrollo que nos permite optimizar las posibilidades de la excelente calidad investigadora de los sanitarios y hospitales españoles. Otro aspecto fundamental es el talento, en los últimos meses hemos creado empleo cualificado y de calidad en España, con un equipo que aúna experiencia, una preparación excelente y, sobre todo, entusiasmo».

Especializados en cáncer «porque el cáncer no tiene fronteras, pero nosotros tampoco. No entiende de edad, raza o género, y nosotros en nuestra investigación y acceso tampoco», continúa, por eso llevan la innovación «allí donde es urgente, sin importar el lugar donde haya nacido o esté, porque los pacientes no pueden esperar. Nos lo permite el hecho de que nuestra compañía nace con un modelo de investigación y de acceso propio, que comienza en el ensayo clínico y que optimiza los tiempos del laboratorio al paciente. Estamos cumpliendo nuestra misión de facilitar a todas las personas del mundo acceso a medicamentos innovadores y asequibles, y España es una prueba de ello».