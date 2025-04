El corte de luz pospone las donaciones de órganos

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) decidió ayer aplazar los seis procedimientos de donaciones que había previstos con motivo del apagón general. A lo largo de hoy han hecho cuatro de ellos, y los otros dos restantes no se pudieron llevar a cabo «ni se van a realizar» por considerarse «no eficaces», informan a LA RAZÓN fuentes de la ONT.

De este modo, para los procedimientos llevados a cabo, se mantuvo a los donantes fallecidos intubados empleando la técnica extracorpórea ECMO para proporcionar soporte cardíaco y respiratorio pese a que estaban en muerte cerebral. Un proceso que puede hacerse durante un periodo corto de tiempo, de ahí que «o se hacía hoy o no se hacía».

La decisión de posponer 24 horas las donaciones, aseguran desde la ONT, se tomó en conjunto «con los hospitales implicados» por cuestiones de «logística», ya que no se podía asegurar que el órgano llegase al 100% de un sitio a otro. «No teníamos todas las garantías de que iba a funcionar todo», afirman en referencia al transporte así como a lo que se iban a encontrar al llegar al hospital.

Además, los hospitales estaban haciendo cirugías urgentes. «Y los trasplantes son urgentes, pero la donación, no», precisan desde la ONT. Y al no haber empezado el proceso se vio que se podía posponer la donación porque cuando comenzó el apagón los equipos de coordinación de trasplantes de los hospitales habían notificado los seis procedimientos de valoración en marcha citados, algo que normalmente hacen entre las 11 y las 12 de la mañana, pero no había ninguna cirugía iniciada, ya que los procedimientos suelen comenzar sobre las 15 o 16 de la tarde.

A su vez, para hoy estaba prevista la realización de un operativo de trasplante renal cruzado con Portugal que «como no sabíamos cuánto tiempo iba a durar se tomó la difícil decisión de paralizarlo». En este caso, el proceso implicaba a dos parejas donante-receptor, una de un hospital portugués y otra de un centro español, así como la movilización de las Fuerzas Armadas portuguesas. «La ONT, junto a los hospitales implicados y la autoridad competente en Portugal, trabaja para que se pueda realizar en las próximas 48 horas», afirman. Y urge, ya que los pacientes afectados forman parte de un programa de desensibilización. Es decir, son pacientes complejos: «Se trata de pacientes con donante no compatible con ellos que han tenido problemas de rechazo porque han tenido muchos anticuerpos. Y para aumentar las posibilidades de que el trasplante tenga éxito se les administra un medicamento que les desensibiliza y les reduce los anticuerpos durante un periodo de tiempo corto. Es decir, no pueden permanecer mucho tiempo así, por eso no se puede retrasar mucho», aclaran desde la ONT.

Además, pese al fallo en la red eléctrica, desde el Registro de donantes de médula ósea (Redmo) se ha logrado mantener operativa toda la actividad prevista, coordinando con éxito colectas y envíos de células madre para trasplante, tanto a nivel nacional como internacional. Así, el lunes se realizaron ocho colectas en centros hospitalarios de Málaga, Córdoba, Madrid, Asturias, Cantabria y Barcelona, todas ellas sin incidencias destacables. Hoy, estaban todas ellas en tránsito hasta llegar a su destino: Boston, Miami, Tampa, Copenhague, Málaga y Barcelona.

Normalidad en los hospitales

Más allá de estas cuestiones, la normalidad ha reinado en el día de hoy en los centros sanitarios de nuestro país, donde el mayor trasiego ha sido el provocado por pacientes que reclamaban la reubicación de sus intervenciones quirúrgicas no urgentes, pruebas médicas o consultas en el especialista. «Por suerte, al haber ocurrido el gran apagón a última hora de la mañana, la mayor parte de la programación del lunes se cubrió, ya que por la tarde la agenda se reduce bastante. Estamos acostumbrados a reubicar a pacientes cuando hay una incidencia técnica de pocas horas. En este caso el volumen de afectados no fue muy grande y las citas pendientes se están priorizando para los próximos días o, como mucho, siguientes semanas», asegura a este medio, Juan Torres Macho, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y jefe de Servicio del Hospital Infanta Leonor-Virgen de la Torre de Madrid.

De hecho, en la sanidad privada, tal y como confirman fuentes de HM Hospitales, «se han mantenido todas las citas previstas para el día 29 de abril y siguientes, y se procederá a recitar de forma preferente a todos los pacientes afectados por el gran apagón. Esta tarea de citación preferente se está coordinando estrechamente con las direcciones médicas, quienes junto con sus equipos asistenciales establecerán las prioridades correspondientes para asegurar una atención ágil y eficiente».

Y así lo confirman también desde el Hospital Universitario La Fe de Valencia, donde aseguraron que «no ha sido necesario cancelar ni reprogramar nada en este centro». Mismo panorama en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde las consultas han funcionado según la agenda prevista, como confirma Juan Luis, quien tenía esta mañana «una cita médica con su madre en Geriatría programada desde hace meses y, pese a las dudas antes de la visita, esta se ha llevado a cabo con normalidad».

Una sensación de tranquilidad que también transmite Emilio Sánchez, jefe del Servicio de Nefrología en el Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón) y presidente de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), quien detalla que «la repercusión del gran apagón va a ser prácticamente nula en la asistencia sanitaria de los pacientes renales, ya que las consultas externas y las citas programadas se han podido mantener, mientras que todo lo previsto para el martes se realizó con normalidad. La asistencia fue la de un martes normal y no se notó mayor afluencia en Urgencias».

Calma que ha predominado también en los centros de salud, tal y como confirmó María José Gamero, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), quien asegura que «las consultas de la tarde del lunes se mantuvieron de forma manual, como se realiza cuando hay problemas en el sistema informático». Por ello, durante el martes «la mayor afluencia de trabajo ha sido administrativa, para reubicar consultas o pacientes que no pudieron ser atendidos o localizados en las citas telefónicas, así como asegurar que toda la información quede registrada digitalmente».

Impacto en la investigación

Más allá de la atención estricta a los pacientes, la actividad científica desarrollada en los hospitales tampoco sufrió inconvenientes por el gran corte de luz: «No hubo ninguna incidencia a nivel de Idivall. Tenemos cantidad de muestras conservadas en frío en el biobanco, cientos de miles de muestras, pero contamos con medidas de seguridad implantadas que están preparadas precisamente para estos casos», explica a este medio Marcos López-Hoyos, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (Idivall) del Hospital de Valdecilla de Santander. «Además de los generadores habituales con los que cuenta el hospital, como va a haber obras en el área, tenemos un grupo electrógeno en la fachada porque nos vamos a desconectar y debemos tener nuestra propia independencia», añade.