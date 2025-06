José Abellán, cardiólogo: "El mejor momento para saber si has dormido bien es justo después de comer"

Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. En un mundo que no para, donde las jornadas laborales se alargan y el estrés se acumula, el descanso se convierte en ese aliado que lo cambia todo. Tener un descanso adecuado mejora el ánimo, fortalece la memoria y refuerza el sistema inmunológico.

Según la Real Academia Nacional de Medicina de España, alrededor del 10% de la población sufre insomnio crónico. Julio Artieda, académico de esta institución, señala que "el insomnio puede estar presente en todas las edades, pero su frecuencia se incrementa con la edad". En cuanto a la proporción por sexo, las mujeres lo sufren más que los hombres.

El impacto directo del sueño en el corazón

El podcast de Sr. Wolf reunía hace unas semanas al doctor Abellán, experto en salud cardiovascular, para hablar de la prevención de infartos a partir de los 60 años. En este episodio no solo se compartían consejos sobre ejercicio físico o alimentación, sino que buena parte iba dedicada a la relación directa entre el sueño y la salud cardiovascular.

"Vivimos con mucha luz artificial y con mucha luz blanca por la noche" señalaba el doctor, alertando sobre cómo el alejamiento de los ritmos naturales afecta nuestro cuerpo.

El experto hizo especial hincapié también en la relación directa entre el sueño y la salud de nuestro corazón. "Dormir poco o de forma irregular, como ocurre con aquellos que trabajan en turnos de noche o cambian constantemente su horario, aumenta significativamente el riesgo de enfermedades cardíacas".

El sistema que limpia el cerebro mientras dormimos

José Abellán subrayó que durante el sueño se activa el sistema glinfático, encargado de eliminar toxinas acumuladas en el cerebro: "Es donde nos reparamos, es cuando nuestro sistema nervioso central se limpia de esas sustancias tóxicas".

"Una noche mal dormida puede tener consecuencias. Al día siguiente aumenta la presión arterial, aumenta la resistencia a la insulina y nuestro sistema inmune funciona peor", advirtió.

Cuál es el número ideal de horas de sueño

Abellán se basó en las recomendaciones de la Sociedad Americana del Sueño para establecer el número ideal de horas que hay que dormir para descansar correctamente: entre 7,2 y 8,9 horas por noche. Sin embargo, no todos los cuerpos funcionan igual. "Hay personas que con 7 horas están perfectas y otras que necesitan casi nueve" señalaba.

Para saber si uno ha dormido lo suficiente, el doctor propuso un método igual de eficaz que simple: "Aunque hay pruebas médicas que puedes hacerte para saber si has descansado bien o no, el indicador más fiable somos nosotros", destacando que si después de comer tenemos sueño es porque no hemos dormido todo lo bien que deberíamos.