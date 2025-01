Crean el primer ratón con dos padres macho que llega a la edad adulta: sería "imprudente" en humanos

La ingeniería de células madre embrionarias ha permitido crear un mamífero biparental: un ratón con dos "padres" o dos progenitores masculinos, que vivió hasta la edad adulta. Los resultados del laboratorio chino que ha dado este salto en biología reproductiva y medicina con células madre han sido publicados en la revista Cell Stem Cell.

Hasta hace dos años, creíamos a pies juntillas que los mamíferos requerimos de la unión de gametos masculinos y femeninos para reproducirnos. Pero LA RAZÓN recogió en 2023 la existencia de un primer mamífero nacido solo a partir de dos progenitores macho. Parecía ciencia ficción, pero el avance dejó sin palabras al mundo.

El artífice de todo aquello fue el investigador japonés Katsuhiko Hayashi, quien se presentó en la Tercera Cumbre Internacional sobre la Edición Genética en Humanos, celebrada en el centro de investigación Francis Crick de Londres, con siete crías de ratón creadas solo con material genético de dos progenitores del mismo sexo.

"Hayashi dejó boquiabiertos y sin aliento a los asistentes al contar cómo había conseguido generar ratones solamente con contribución paterna. En efecto, este científico había descubierto un procedimiento complejo y muy sofisticado para convertir células troncales pluripotentes (embrionarias o inducibles) masculinas en femeninas", destaca Lluís Montoliu, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) y en el CIBERER-ISCIII, para Science Media Center España.

De forma breve, Hayashi logró convertir los cromosomas sexuales XY masculinos en XX femeninos. Para ello, transformó las células de la piel del ratón macho en células madre (una célula que puede convertirse en otros tipos de célula. Luego borró el cromosoma Y, copió el cromosoma X y emparejó las copias con los cromosomas X originales. ¿En resumen? Consiguió óvulos que provenían de células masculinas y que podían usarse para una fecundación in vitro con esperma de otro ratón macho.

"Casi dos años después un equipo de investigadores chinos, liderados por Zhi-kun Li, Wei Li y Qi Zhou de la Academia China de Ciencias, vuelve a dejarnos boquiabiertos con un procedimiento análogo para obtener ratones a partir de dos ratones macho", prosigue Montoliu.

Qi Zhou es "un investigador que ha liderado muchos avances espectaculares en procedimientos de reproducción asistida, de transgénesis, de clonación y de edición genética en ratones y en primates no humanos", señala. Sin embargo, estos investigadores "han optado por una ruta totalmente diferente para llegar al mismo resultado: conseguir que dos ratones macho sean los progenitores de un ratoncito, producido sin intervención biológica materna más allá de seguir necesitando una ratona para gestar los embriones generados".

Qi Zhou y Wei Li llevaban probando su método desde 2018, pero las crías de ratones morían. El crecimiento excesivo de órganos en las crías bipaternas comprimía su cavidad torácica, lo que les provocaba la muerte. Para conseguir que los embriones bipaternos mostraran características de desarrollo más típicas, los investigadores modificaron hasta 20 regiones de impronta relacionadas con el crecimiento excesivo y la impronta paterna mal regulada.

Estas modificaciones no sólo aumentaron la capacidad de los embriones para desarrollarse a término, sino que, en comparación con las crías no editadas, las crías resultantes mostraron mejores resultados de desarrollo, incluida la formación de una placenta funcional. Casi el 12% de los embriones sobrevivieron hasta el nacimiento, una mejora respecto al 1,2% observado en su estudio anterior. Sin embargo, en una primicia monumental, algunas de las crías vivieron hasta la edad adulta. Los investigadores también demostraron que las 20 modificaciones mejoraban su capacidad para clonar estos ratones.

Sin embargo, los animales bipaternos que sobrevivieron hasta la edad adulta mostraron un crecimiento excesivo y una esperanza de vida reducida. Aunque desarrollaron características sexuales normales, eran estériles. "Estos resultados demuestran que las anomalías en la impronta son el principal obstáculo para la reproducción unisexual de los mamíferos", afirman los coautores del estudio.

El equipo seguirá estudiando cómo la modificación de los genes de impronta puede dar lugar a embriones con mayor potencial de desarrollo. También pretenden extender los métodos experimentales desarrollados en ratones a animales más grandes, incluidos los monos. Sin embargo, señalan que esto requerirá "mucho tiempo y esfuerzo" porque las combinaciones de genes de impronta en monos difieren significativamente de las de los ratones.

Aún no está claro si esta tecnología se aplicará en última instancia para resolver enfermedades humanas. Las directrices éticas para la investigación con células madre de la Sociedad Internacional de Investigación con Células Madre no permiten la edición del genoma hereditario con fines reproductivos ni el uso de gametos derivados de células madre humanas para la reproducción porque se considera que actualmente no son seguros.

¿Llegaremos a ver hijos de dos hombres y dos mujeres?

"¿Cuál podría ser su trascendencia e impacto si alguna vez estas técnicas mejoran tanto que permiten ser empleadas, con seguridad, en la producción de embriones humanos? De ser posible (que ahora todavía no lo es) promoverían una verdadera revolución en las clínicas de reproducción asistida. Por ejemplo, las parejas de hombres homosexuales podrían ser, los dos, padres biológicos de sus hijos. Uno de ellos aportaría el esperma y el otro miembro de la pareja aportaría células troncales pluripotentes que, siguiendo alguno de los dos procedimientos (el del equipo japonés o el del equipo chino) acabaría produciendo óvulos que podrían ser fecundados in vitro y gestados por una mujer mediante gestación subrogada o vientres de alquiler, algo que es ilegal en nuestro país pero que está permitido en otros", destaca Montoliu.

Pero eso no es todo: "De forma similar, una pareja homosexual femenina podría también tener hijos biológicos con aportación de las dos mujeres si una de ellas aporta óvulos y la otra aporta células troncales pluripotentes que acaban produciendo esperma (siguiendo el procedimiento desarrollado por el equipo chino). Cualquiera de las dos mujeres podría gestar el embrión así obtenido y los hijos que nacieran serían biológicos de las dos", explica el especialista del CNB-CSIC.

"Y, si dejamos volar la imaginación, suponiendo (lo cual es mucho suponer) que lográramos superar la consanguinidad máxima, que es viable en ratones, pero no en humanos, tanto hombres como mujeres, de forma individual, como familias monoparentales, podrían tener hijos cuya dotación genética solamente provendría de ellos o ellas mismas. Un hombre podría aportar esperma, de forma natural, y a partir de células de su piel acabar derivando óvulos que se fecundarían con su propio esperma. El embrión resultante sería gestado por una mujer y el hijo nacido tendría como padre y madre ese mismo hombre".

Y algo similar podría suceder con una mujer: "Podría aportar óvulos y, a partir de células de su piel, acabar desarrollando en el laboratorio esperma, que se usaría para fecundar sus propios óvulos. El embrión resultante lo podría gestar ella misma y el hijo que naciera tendría por padre y madre esa misma mujer".

Por el momento, todas estas aplicaciones en reproducción asistida humana "siguen siendo ciencia ficción, porque todavía no son técnicamente posibles y sería imprudente intentar implementarlas". Pero Monteliu afirma que "asumiendo que todos estos protocolos serán optimizados y que llegará un día que podamos plantearnos si queremos, o no, ofertarlos en las clínicas de reproducción asistida, creo que es importante reflexionar sobre ello, para preguntarnos cuáles de estas técnicas estaríamos dispuestos, como sociedad, a aceptar éticamente, a aprobar legalmente".