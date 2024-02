"Demostré que se podía ser mujer, madre y tener una vida profesional intensa"

Cuenta con más de 50 años de experiencia y una trayectoria impresionante, desde que se doctoró Cum Laude hasta dirigir los servicios del Hospital Vall d’Hebrón, primero, y el Quirónsalud, después.

Durante años fue la única mujer en su Servicio de Cardiología. ¿Cuántas hay ahora?

Es cierto. Durante unos años fui la única mujer del Servicio de Cardiología del Vall d’Hebrón en Barcelona. Actualmente el servicio es mucho mayor y el número de mujeres prácticamente el mismo que de hombres. Pero es que la sociedad ha cambiado mucho. Fui alumna de la primera promoción de la Universidad Autónoma de Barcelona que empezó el año 1968. Éramos 120 hombres y 20 mujeres. En la residencia el número de mujeres que escogían Cardiología era reducido. Por eso durante muchos años las mujeres éramos escasas en los servicios y en los congresos de Cardiología, incluso el europeo y el americano. Las cosas han cambiado muchísimo desde entonces.

¿Considera que lo tuvo más complicado por ser mujer?

Yo personalmente no tuve ningún problema. Creo que fui muy afortunada por trabajar en un servicio con hombres muy inteligentes y con un jefe, el Dr. Soler-Soler, que no me puso ningún obstáculo para poder desarrollar mi actividad profesional con libertad. Eso sí, a diferencia de lo que ocurre ahora, yo tuve a mis hijos joven e hice bajas maternales muy breves. Uno de mis objetivos era demostrar que se podía ser mujer y madre y desarrollar una vida profesional intensa. Nunca me he arrepentido y creo que mis hijos tampoco. Al contrario, lo valoran.

¿Qué diferencia destacaría, por encima de las demás, de cuando empezó a la situación de hoy?

Hoy la Cardiología se ha convertido en una especialidad mucho más compleja en donde conviven muchas disciplinas y la investigación ocupa un papel muchísimo mas importante. El número de mujeres que ocupan lugares destacados en todos los ámbitos es muy notable. Recientemente, Raquel Yotti fue nombrada directora del Instituto de Salud Carlos III. En las sociedades científicas hay asociaciones de cardiólogas que se preocupan específicamente de los problemas de las mujeres y luchan para conseguir una efectiva paridad en los puestos de decisión. También se han hecho avances en la conciliación familiar. Se han mejorado las ayudas a la maternidad y se dispone de bajas para los padres, cosa que me parece sumamente importante.

"Ahora hay asociaciones de cardiólogas que se preocupan de los problemas específicos de las mujeres"

Ha tocado todos los palos: docencia, investigación y clínica. ¿En cuál le costó más hacerse sitio?

Es en la docencia donde había más dificultades. La estructura universitaria era muy rígida y los grupos de poder muy establecidos. Pero conseguí ser profesor titular de Cardiología y me dediqué con pasión a la docencia del pregrado. He ejercido básicamente de cardiólogo clínico y ahí no había dificultad. A mis compañeros varones les gustaban mas las subespecialidades tecnológicas. La investigación que llevé a cabo fue de análisis de resultados y reflexión sobre las actuaciones médicas. Todo antes de que la investigación se profesionalizara y se hiciera mucho más estructurada. Actualmente aún sigo vinculada a la investigación como presidente del jurado de Premios y Becas de Mutual Médica y como patrona de esta misma fundación. Ello me hace estar muy al día de los avances médicos y a la vez me permite ser un testigo privilegiado de las mejoras en las facultades de Medicina. También del imparable progreso de las mujeres en el campo de la investigación médica.

¿De qué aportación se siente más orgullosa de su carrera?

De haber colaborado en la consolidación de un gran servicio de Cardiología, el del Vall d’Hebrón. Y de mi participación muchos años en la Sociedad Europea de Cardiología donde adquirí los conocimientos necesarios para implementar grupos de trabajo multidisciplinares sobre las patologías a las que me he dedicado, las valvulopatías y la endocarditis infecciosa.

¿Qué consejos le daría a una chica que esté planteándose estudiar una carrera sanitaria?

Que lo hiciera sin dudar. Estoy convencida de que la Medicina es una de las profesiones mas gratificantes que hay, siempre que no se olvide que está al servicio a la sociedad y del ser humano. Le diría, además, que ser un gran profesional no quiere decir ser jefe o catedrático. Cada una debe decidir lo que más le pueda satisfacer y que esté en armonía con sus capacidades y manera de entender la vida. Puede ser una vida profesional más tranquila o más exigente. Lo obligado en ambos casos es hacerlo bien y con honestidad.