Descubren una prometedora proteína en cáncer de próstata metastásico

El cáncer de próstata es el tumor más común entre los varones, ya que se estima que uno de cada ocho hombres será diagnosticado de esta enfermedad, apareciendo la mayoría de ellos en varones de edad avanzada, siendo el 90% de los pacientes mayores de 65 años y la edad media de diagnóstico de 75 años. En concreto, en España es la tercera causa de muerte por cáncer en hombres, por detrás del cáncer de pulmón y de colon. Y aunque la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata se diagnosticarán en estadios iniciales, un número no desdeñable de pacientes (en torno al 10%) son diagnosticados de metástasis, lo que convierte la enfermedad en crónica.

Ante este escenario, ahora hay un nuevo motivo para la esperanza, ya que, al igual que el antígeno prostático específico (PSA), el antígeno prostático específico de membrana (PSMA) es un biomarcador que puede informar a los médicos sobre el cáncer de próstata metastásico de un paciente. En concreto, el PSMA es una proteína en la superficie celular de la mayoría de los tumores de próstata; escanearlo con tomografía por emisión de positrones (PET) puede indicar a qué parte del cuerpo se ha diseminado el cáncer de próstata, y puede ser atacado con una terapia radiactiva recientemente aprobada. Sin embargo, en el 15-20% de los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, la producción de PSMA se detiene en etapas avanzadas de la enfermedad.

Ahora, en un nuevo estudio publicado en la revista científica «Nature Cancer», los científicos del Dana-Farber Cancer Institute arrojan nueva luz sobre el mecanismo que aumenta y disminuye la expresión de PSMA en las células de cáncer de próstata. Estos hallazgos pueden ayudar a los médicos a seleccionar terapias dirigidas a PSMA para pacientes específicos, tal y como destacan los investigadores.

Hace tiempo que se sabe que el receptor de andrógenos (AR), una estructura que desencadena el crecimiento celular en respuesta a la hormona andrógena, controla la producción de PSMA en las células de cáncer de próstata. En el estudio publicado en la revista «Nature Cancer», los investigadores dirigidos por Himisha Beltran, MD, y Martin Bakht, PhD, de Dana-Farber, encontraron que la expresión de PSMA es más baja en las metástasis hepáticas que en otras partes del cuerpo, independientemente de la expresión del receptor de andrógenos.

También encontraron que algunos tumores que dan negativo para AR expresan PSMA y que algunos tumores positivos para AR no lo hacen, lo que los llevó a buscar un mecanismo de control que no involucre a AR. Su búsqueda reveló que la proteína HOXB13 es un regulador clave del PSMA: cuando los cánceres de próstata resistentes a la castración no tienen AR, HOXB13 puede controlar el PSMA por sí solo. Esto y el descubrimiento de un mecanismo epigenético para suprimir el PSMA demuestran que el sistema de control del PSMA es más complejo de lo que se pensaba y que el cáncer de próstata tiene múltiples subtipos que pueden tratarse de manera óptima con terapias dirigidas específicas.

Los autores del estudio también identificaron aminoácidos que están regulados al alza en los tumores de próstata metastásicos bajos en PSMA. El descubrimiento puede conducir a nuevos biomarcadores que complementen las imágenes de PSMA para identificar los subtipos de cáncer de próstata