Un diagnóstico certero es clave para cuidar la microbiota: “Atendemos pacientes, no enfermedades”

La microbiota sigue siendo, a día de hoy, una gran desconocida para la población, pero su correcto funcionamiento desempeña un papel crucial para mantener una vida saludable. Tanto es así, que la microbiota –popularmente conocida como flora microbiana– cumple múltiples funciones esenciales en nuestro organismo (digestión de los alimentos, producción de vitaminas, protección contra patógenos, regulación del sistema inmunológico, etc.). Cuidar de su equilibrio es esencial para nuestra salud, ya que su alteración puede estar vinculada a más de 300 enfermedades, principalmente, gastrointestinales, metabólicas e inmunológicas.

«Llevaba casi toda mi vida sufriendo dolores de estómago», explica Alejandra, paciente con intolerancia a la fructosa y cuya enfermedad se agravó durante años por no tener un diagnóstico certero. «Cuando de pequeña me ponía mala del estómago, los médicos me mandaban manzana, uno de los alimentos con más fructosa, por lo que nunca mejoraba», recuerda Alejandra. «Es esencial prestar atención a los problemas relacionados con la microbiota porque, en mi caso, he llegado a tener de media cinco gastroenteritis al año, lo que me provocaba dolor y molestias físicas, además de cansancio y falta de vitalidad».

Pero las enfermedades relacionadas con el aparato digestivo no son las únicas que pueden surgir como consecuencia de la microbiota alterada. Los mismos estudios científicos evidencian que otras patologías, como las genitourinarias, neurológicas, psiquiátricas, neumológicas y dermatológicas también pueden estar detrás de estos desequilibrios.

"La unidad Vithas/Inmunomet ofrece detección precoz y tratamientos personalizados"

Es el caso de Arantxa, paciente con asma, alergias y dermatitis atópica, cuya situación empeoró en la edad adulta, convirtiéndose en dermatitis con lesiones graves y constantes. En su caso, su diagnóstico tenía que ver con varias intolerancias, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO, por sus siglas en inglés) y déficit de DAO (la enzima diaminoxidasa encargada de metabolizar la histamina, sustancia con múltiples efectos digestivos y extradigestivos).

«Durante toda mi vida no he comprendido qué le ocurría a mi cuerpo ni qué provocaba que estuviera mejor o peor», explica Arantxa. «Pasaba largas temporadas con fuertes brotes sin poder salir de casa, descansando mal, con problemas de autoestima y mucha frustración», asegura la paciente.

Tras años de infradiagnóstico y sin dar en la tecla de su problema médico, ambas pacientes deciden acudir a la consulta del Dr. José Vigaray, especialista en alergología e inmunología clínica y director de la Unidad de Microbiota Vithas/Inmunomet, situada en el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria. «A nuestra consulta acuden muchos pacientes que desconocen que sus problemas de salud pueden tener un origen en la alteración de su microbiota», asegura el Dr. Vigaray. «Y se pasan gran parte de su vida peregrinando por diferentes servicios médicos sin conseguir un diagnóstico certero ni dar con la solución a su enfermedad».

En concreto, esta unidad está compuesta por un equipo multidisciplinar y coordinado para tratarlas principales enfermedades relacionadas con la alteración de la microbiota: dispepsia, síndrome del intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, diabetes, hígado graso, fibromialgia, fatiga crónica, alergias alimentarias, psoriasis, infecciones urinarias, migrañas, trastorno del espectro autista (TEA) o depresión, entre otros.

Protocolo personalizado

Para el diagnóstico y tratamiento de la microbiota alterada, la Unidad de Vithas/Inmunomet cuenta con un protocolo especializado basado en una estrategia diagnóstica y terapéutica global, que incluye test de microbioma por técnicas metagenómicas, tratamientos bucodentales, probióticos y otros suplementos, atención psicoemocional, así como pautas alimentarias personalizadas.

«La primera vez que acudí a la consulta del Dr. Vigaray me realizó una exhaustiva entrevista para conocer en profundidad mis problemas con la alteración de la microbiota, no solo desde un punto de vista físico, sino también emocional», explica Alejandra. «Su equipo estudia a cada paciente de una forma transversal e integral y, en mi caso, dieron por primera vez en el clavo y en seguida empecé a notar los resultados».

Una situación que también comparte Arantxa, quien tras depender toda su vida de los corticoides orales, lleva más de cuatro años sin tomarlos desde que es tratada por el Dr. Vigaray. «Ahora soy partícipe de mi salud, conozco qué alimentos me provocan los brotes, comprendo las alergias e intolerancias que padezco y puedo poner medidas preventivas y soluciones, a través de una alimentación saludable adaptada a mis necesidades».

Por todo ello, la Unidad de Microbiota de Vithas/Inmunomet apuesta por un enfoque holístico e integral, a través de años de experiencia en microbiota, permeabilidad intestinal e intolerancias alimentarias, bajo un principio común muy claro: «Atendemos pacientes, no enfermedades», enfatiza el Dr. Vigaray.