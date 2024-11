Es importante comprender que la mayoría de los hombres no desee hablar de sus problemas de erección como motivo de consulta. Una encuesta de Baldwin et al. identificó que el 74% de los hombres se sentía demasiado avergonzado para hablar de estos problemas con su urólogo, y el 82% de los que no habían hablado previamente informó de que les hubiera gustado que su médico de atención primaria hubiera iniciado dicha conversación durante sus visitas rutinarias.

La historia clínica de presentación debe incluir la duración y gravedad de los síntomas, la capacidad para lograr versus mantener una erección, si tiene función eréctil nocturna/matutina, la satisfacción sexual del paciente y su pareja y la repercusión psicológica.

Entre los puntos más destacados que deben tratarse se incluyen los factores de riesgo modificables asociados a la disfunción eréctil, como la ansiedad y la depresión, las enfermedades cardiovasculares, el hipogonadismo, el síndrome metabólico, el sedentarismo y el consumo de drogas recreativas.

En el caso de pacientes que estén tomando fármacos puede ser relevante qué tipo, sobre todo si son para la hipertensión y la salud mental.

El examen general debe incluir las constantes vitales basales y una prueba cardiovascular, endocrina y neurológica. Los estudios estándar incluyen electrocardiograma, nivel de azúcar en sangre en ayunas, lípidos séricos y estudios matutinos de testosterona.

Existen pruebas diagnósticas específicas para evaluar la fisiopatología y orientar al mejor tratamiento, pero no son necesarias de forma rutinaria como son la monitorización de la rigidez y tumescencia peneana nocturna o el estado vascular del pene a través de la ecografía dúplex con inyección intracavernosa.