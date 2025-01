"La fibra tiene dos funciones clave en la prevención o protección de posibles tumores"

1. ¿Es cierto que una dieta rica en fibra mejora la progresión del mieloma múltiple?

Sí, es cierto que una dieta rica en fibra mejora casi todos los tipos de tumores, especialmente los gastrointestinales.

2. ¿Por qué?

Porque la fibra además de aportarnos vitaminas y minerales, tiene dos funciones clave a la hora de prevenir o proteger el cuerpo de posibles tumores. Estas funciones son: Un mecanismo de “secuestro de metabolitos cancerígenos” como pueden ser las nitrosaminas, que son el resultado de la metabolización de nitratos y nitritos utilizados como aditivo en los alimentos cárnicos procesados como los embutidos, las salchichas y fiambres, entre otro. Además acelera el tránsito gastrointestinal, generando que los metabolitos cancerígenos estén poco tiempo en el tubo digestivo. En tratamientos nutricionales oncológicos, en general, se recomienda que la dieta esté basada principalmente en vegetales. Algunas pautas genéricas a tener en cuenta son: Incluir 5 raciones al día entre frutas y verdura,7 raciones al día entre legumbres y verduras ricas en almidón reducir ultraprocesados y precocinados, azúcares refinados, alcohol y tabaco, carne roja y derivados cárnicos (embutidos y fiambres) ,alimentos grasos animales exceptuando los pescados azules, y el consumo de sal. Hay que insistir en que el alcohol, la carne roja, dietas hipergrasas y obesidad entre otros muchos factores, aumentan el riesgo de sufrir distintos tipos de tumores, mientras que los vegetales, mantener un peso adecuado y hacer al menos una hora diaria de ejercicio, reduce el riesgo.

Laura Sánchez ARCHIVO LA RAZÓN

3. ¿Los ácidos grasos consiguen una mejor respuesta al tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple y una detección en las heces y en la sangre que puede predecir su respuesta terapéutica?

Según múltiples estudios, una dieta rica en ácidos grasos, principalmente el omega-3, puede producir cambios importantes en la microbiota.

4. Pero, ¿qué es exactamente un mieloma?

El mieloma múltiple es una enfermedad de la médula ósea. Es un tumor de un tipo de células que se llaman las células plasmáticas, que son un tipo de leucocitos. Las células plasmáticas forman parte de las células de las defensas y en concreto son las que se encargan de fabricar las inmunoglobulinas, que son las proteínas que utilizamos para combatir las infecciones.

5. ¿Es un cáncer mucho más letal que otros?

No, no es una enfermedad o un tumor mucho más letal que otros. Pero hoy en día, sí que se considera una enfermedad incurable. Porque los pacientes, muy frecuentemente, tendrán recaídas tras el tratamiento inicial de la enfermedad y necesitaran más tratamiento y volver a tratarse en varias ocasiones, pero no es una enfermedad que tenga un pronóstico muy malo. El pronóstico es muy variable. Hay pacientes que responden muy bien al tratamiento y pueden vivir muchos años y convivir con la enfermedad y los pacientes que no responden bien a los tratamientos iniciales sí que tienen peor pronóstico. Mas que una enfermedad más letal que otra si se considera una enfermedad incurable sobre todo porque los pacientes sufren múltiples recaídas.

Concepción Aláez ARCHIVO LA RAZÓN

6. ¿Por eso es imprescindible tratarla en los estadios iniciales?

Es muy importante tratarla en los estadios iniciales fundamentalmente porque es una enfermedad que afecta fundamentalmente a los huesos, produce lesiones en ellos y posibles fracturas. Y como consecuencia mucho dolor. El síntoma principal del mieloma es el dolor, por eso es muy importante tratarlo en los estadios iniciales o cuando se diagnostica, para evitar que dañen más los huesos y el paciente tenga más dolor.

7. Los ácidos grasos de cadena corta y la microbiota intestinal asociada a su producción ¿podrían tener efectos beneficiosos en la evolución de la enfermedad y en la respuesta al tratamiento?

Los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) se producen mayoritariamente por la fermentación de la fibra en la microbiota y esto produce diferentes reacciones beneficiosas en el cuerpo como pueden la disminución de los niveles de glucosa y colesterol, efecto antiinflamatorio y como fuente de energía.

8. ¿Y qué alimentos son ricos en las bacterias productoras de ácidos grasos?

Los pescados azules, frutos secos y aceites vegetales. Son conocidos como las grasas “saludables” debido a que aportan múltiples beneficios, como son: reducir niveles de colesterol y triglicéridos, reducir la inflamación crónica, prevención de enfermedades cardiovasculares, entre muchos otros.