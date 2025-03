Futbolistas y boxeadores tienen más artrosis que los corredores de fondo

La artrosis es más prevalente en los hombres por debajo de los 45 años y en las mujeres a partir de los 55, por factores especialmente hormonales. En el caso de los deportistas de élite, el 31% desarrollará artrosis y la edad en la que debuta esta enfermedad reumática en estos atletas «es a los 45 años tanto en hombres como en mujeres», explica el Dr. Josep Vergés, presidente de la Fundación Internacional de la Artrosis (OAFI), días previos a que tenga lugar esta semana la quinta edición del Congreso Articulando el Deporte.

La artrosis es una patología que afecta sobre todo a futbolistas, boxeadores, jugadores de baloncesto, de lucha libre, de hockey o de levantamiento o lanzamiento de peso (deportes de impacto), ya que «los atletas de estas disciplinas deportivas desarrollan más artrosis que los corredores de fondo», precisa el presidente de Oafi.

«No se sabe bien por qué. Los futbolistas –prosigue el doctor Vergés– básicamente tienen lesiones por la forma de entrar y de caer al suelo, es un deporte de mucho contacto».

De hecho, los futbolistas profesionales retirados duplican el riesgo de sufrir artrosis respecto a la población general, según un estudio publicado en «British Journal of Sports Medicine». No es el único estudio que así lo atestigua. Así, según una investigación sobre condroprotección en el deporte de los doctores Pedro Guillén y José Mª Vilarrubias, los futbolistas de élite presentan un 15,5% de artrosis de rodilla, frente a un 3% en los jugadores no profesionales.

El boxeo también es un deporte de mucho contacto, y a eso se suma «la hipótesis de que al tener estos últimos más masa muscular, que no obesidad, que la población general, esto favorecería las lesiones de rodilla», añade Vergés.

En el caso de los corredores de fondo, a los maratonianos, como precisa el presidente de la Fundación OAFI, «les afecta mucho la cadera. Es la articulación más afectada, más que la rodilla, ya que no sufren lesiones del ligamento cruzado, aunque sí de menisco. De hecho, aunque sufran menos artrosis, lo cierto es que correr maratones no es saludable. Otra cosa son las medias maratones en las que sigue sin haber consenso. Hay estudios que concluyen que si has empezado de joven, no tienes antecedentes familiares y si no tienes alteraciones de morfotipo (pie cabo, isquio más corto, displasia de cadera o lesiones musculares) pueden ser saludables medias maratones, pero otros estudios lo refutan».

Y es que, aunque el ejercicio físico moderado es muy beneficioso para las articulaciones, ya que unos músculos fuertes ayudan a descargar las articulaciones, amortiguan mejor los golpes y protegen de lesiones en ligamentos y tendones, cuando la disciplina deportiva se realiza a muy alta intensidad puede causar el desgaste prematuro de las articulaciones. De ahí que el 50% de las deportistas con una lesión de ligamento cruzado anterior acabe desarrollando artrosis.

Y es que llevado a límites extremos, el ejercicio puede actuar como agente patológico sobre el aparato locomotor, y generar traumatismos que conducen a múltiples lesiones y a la artrosis.

Cuidar la salud articular

De ahí la importancia de cuidar la salud articular, unos cuidados que comienzan con dedicar el tiempo necesario al calentamiento y a la recuperación antes y después de realizar ejercicio físico de alta intensidad.

Y, una vez lesionado, en caso, «por ejemplo, de sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior, que es por cierto 8-9 veces más frecuente en la mujer, hay que hacer condroprotección bien hecha para reducir el riesgo de acabar en prótesis, llevar una dieta mediterránea, una condroprotección farmacológica adecuada, realizar una rehabilitación apropiada como reforzar cuádriceps y piscina», explica Vergés.

«Desgraciadamente estos atletas si no tienen un buen equipo sanitario al lado que les asesore pueden acabar en artrosis precoz, por eso es tan importante que se cuiden», incide.

Cracks reparando cracks

►OAFI organiza, junto con el Comité Olímpico Español y la Fundación y los Servicios Médicos del Atlético de Madrid, el V Congreso Articulando el Deporte, un encuentro que tendrá lugar el miércoles y jueves en la Sede del Comité Olímpico Español. Especialistas de renombre abordarán el uso de la inteligencia artificial para prevenir lesiones, el papel del traumatólogo, la neuromodulación en el dolor lumbar y la importancia del calcio y la vitamina D, así como el marco de la terapia celular, entre otros.