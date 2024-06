«No hay ningún alimento prohibido para una persona con diabetes»

Solo en España se calcula que la diabetes afecta a más de seis millones de personas y su tasa de incidencia es cada vez más alta. Sin embargo, eso no significa que estos pacientes no puedan disfrutar de una vida plena, incluida la alimentación, sino que tienen que aprender a contar carbohidratos y si uno peca ha de caminar más. Lo explica el doctor Franz Martín Bermudo en «Vivir con diabetes. Todo lo que necesitas saber para tratarla y cuidarte», de la editorial Vergara.

Prácticamente todos tenemos un familiar con diabetes mellitus tipo 2. Ahora bien, no todos los pacientes son igual de prudentes. ¿Cómo hacer que una persona con diabetes diga no al azúcar?

Es difícil. Como decía un endrocrino de un pueblo del sur de Alicante que conocía, si al subir glucemia te doliera las cosas serían diferentes. El problema es luchar con la sociedad en la que estamos. Ahora bien, no hay que prescindir completamente del azúcar, sino que hay que comer mejor, hacer ejercicio, no vivir estresado y dormir lo suficiente. Es una enfermedad crónica que, salvo que se actúe pronto, la tendremos para toda la vida. Hay que tratar que siga su curso de la manera más lenta posible controlando nuestro estilo de vida para que no vaya más allá.

¿Cómo puede reconocer el paciente que el cuerpo le está pidiendo azúcar de más y no caer en la tentación? ¿Algún truco?

No es que el cuerpo te pida azúcar, sino que el paciente ha desarrollado en general la enfermedad por comer mal, beber alcohol, tomar grasas saturadas, alimentos ultraprocesados... Durante cuatro años estuve recorriendo asociaciones de pacientes en toda Europa y me di cuenta de que la gente sabe lo que tiene que hacer pero no puede porque es muy difícil luchar contra el estilo de vida que llevamos.

Los productos que ponen sin azúcar no son siempre más saludables para las personas diabéticas precisamente... ¿Pueden tener más azúcares añadidos por falta de legislación?

No hay ningún vacío legal. Pero el público general no sabe leer las etiquetas de los alimentos. Cuando hablamos de azúcares hay que distinguir el azúcar natural que tiene alimento per sé en un plátano o una pera por ejemplo, de los azúcares añadidos y luego de los presentes en zumos, miel y jarabes. Los añadidos habría que reducirlos. Pero tan malo es tomar un alimento con mucho azúcar como con mucha grasa animal o grasas modificadas. Es decir, es peor tomar una pizza industrial porque tiene azúcares, aditivos y grasas modificadas que tomarte una pizza que te haces en casa.

Entre tomarse unas onzas de chocolate sin azúcar todos los días y tomarse unas onzas normales una vez a la semana, ¿qué es mejor para un diabético?

Es que no funciona así. Según tu peso y tu actividad física tienes que tomar unas cantidades de calorías al día. Si vas a tomar un trozo de tarta come menos arroz, pan o patata ese día o da un paseo de 40 minutos en vez de 20.

A nivel europeo ya no verás alimentos aptos para personas diabéticas. Eso no tiene sentido. No hay ningún alimento prohibido para una persona con diabetes de un modo que no sea habitual.

Hay que aprender a contar carbohidratos. Pero inclinar la balanza midiendo los nutrientes. Y hay que tener en cuenta la velocidad de absorción de los carbohidratos y las cantidades. Así, una sandía tiene pocos azúcares pero al digerirse rápidamente suben los azúcares rápidos. En cambio, el dátil tiene más azúcar pero más fibra, por lo que los azúcares suben más lentamente. De modo que inmediatamente antes de hacer deporte puedes tomar sandía, ya que sube rápido el azúcar. En cambio, si va a transcurrir un tiempo entre la comida y el deporte, se podría ingerir un dátil.

¿Es cierto que se puede revertir?

Al principio de la enfermedad sí. Se ha visto que si tienen una pérdida de peso intensa del 10%, hacen deporte y comen bien se puede revertir.