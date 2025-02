Dr. Manuel Dómine: "La mayoría de cánceres de pulmón de célula pequeña se detectan tarde"

El doctor Dómine es uno de los mayores expertos a nivel mundial en nuevos marcadores y estrategias en el campo del cáncer de pulmón y ha desarrollado cientos de estudios en el Royal Free Hospital de la Universidad de Londres y fundamentalmente en el Hospital Universitario-Fundación Jiménez Díaz de Madrid y en su Instituto de Investigación Sanitaria.

El de pulmón es el cáncer con mayor mortalidad, según los últimos datos de SEOM. ¿Se logrará su cronificación como ya sucede con algunos tumores?

El 18,8% de las muertes por cáncer son por este tumor y en España será responsable de 22.827 muertes en 2025. Además este número subirá en los próximos años debido al aumento y al envejecimiento de la población. Sin embargo, se está obteniendo un incremento en la supervivencia a cinco años del 12% en hombres y el 19% en mujeres. Esto se debe a la implementación del cribado con tomografía computarizada de baja dosis en poblaciones de alto riesgo que está permitiendo diagnósticos en estadios más tempranos, lo que mejora significativamente la supervivencia; también al uso de terapias dirigidas –para alteraciones genéticas específicas (EGFR, ALK, ROS1, entre otras)– e inmunoterapia; y aunque no se puede hablar de cronificación generalizada todavía, en ciertos subgrupos con biomarcadores específicos ya se está consiguiendo un control sostenido de la enfermedad a largo plazo.

Los últimos años hay un aumento de su incidencia y mortalidad en mujeres. ¿Tiene alguna otra causa a parte del tabaquismo?

El tabaquismo produce la inmensa mayoría del cáncer de pulmón en mujeres. Otras causas que pueden contribuir al aumento de su incidencia y mortalidad en ellas son factores genéticos y hormonales: se ha sugerido que los estrógenos pueden influir en el desarrollo y progresión del cáncer de pulmón en mujeres, aumentando su susceptibilidad a ciertos tipos de tumores pulmonares. También hay diferencias en la susceptibilidad biológica: ellas pueden metabolizar ciertos carcinógenos del tabaco de manera diferente a los hombres, lo que podría hacerlas más vulnerables incluso con una menor exposición al tabaco.

Dicen las últimas previsiones, el de pulmón va a adelantar al de mama como el que más muertes cause entre las mujeres. ¿Hay alguna especificidad o diferenciación en sus síntomas como sucede con otras patologías?

Sí presenta algunas diferencias en su presentación clínica, aunque los síntomas generales suelen ser similares a los de los hombres. Se pueden deber a que las mujeres desarrollan con mayor frecuencia adenocarcinoma de pulmón. En este subtipo hay mayor número de no fumadoras que en otros cánceres de pulmón y puede causar síntomas más inespecíficos, como fatiga y disnea, antes de que aparezcan signos más evidentes como la tos. En muchos casos, las mujeres pueden presentar síntomas menos evidentes al inicio y que suelen ser mas leves (como son la tos persistente o sensación de falta de aire), en lugar de signos más alarmantes como la hemoptisis. Algunos estudios sugieren que las mujeres pueden responder mejor a ciertos tratamientos, especialmente a terapias dirigidas contra mutaciones específicas.

Se ha avanzado mucho en terapias frente a este cáncer, la mayoría de los descubrimientos son en el tumor no microcítico. ¿Por qué es tan difícil avanzar en el de célula pequeña (CPCP)?

El CPCP se caracteriza por un crecimiento rápido, alta tasa de proliferación y una gran tendencia a la diseminación temprana. Esto hace que la mayoría de los pacientes sean diagnosticados en estadios metastásicos donde las opciones terapéuticas son más limitadas. Además el CPCP no suele presentar tantas alteraciones genéticas específicas que permitan el desarrollo de terapias dirigidas como los no microcíticos. Así mismo, aunque inicialmente el CPCP es muy sensible a la quimio y radioterapia, la gran mayoría de los pacientes desarrollan resistencia en pocos meses, lo que dificulta el control a largo plazo.

"Esperamos tener disponibles los resultados del estudio Lagoon en el primer trimestre de 2026"

¿Cuáles son los mayores avances que se han producido últimamente en el tratamiento del cáncer de pulmón de célula pequeña?

Los mayores avances han vendido de la mano de la inmunoterapia de consolidación en la enfermedad limitada y de la combinación de quimioterapia mas inmunoterapia en la enfermedad extendida.

Es uno de los investigadores principales del ensayo Lagoon que estudia en este tipo de tumor. ¿Qué nos puede contar?

Justo hace un mes hemos incluido el último paciente en este ensayo clínico, un estudio de fase III, aleatorizado, multicéntrico y abierto, diseñado para evaluar la eficacia y seguridad de un fármaco en pacientes con CPCP en segunda línea de tratamiento. Recientemente se ha completado el reclutamiento previsto de 705 pacientes en más de 200 centros a nivel mundial. El objetivo principal es evaluar la supervivencia global de los pacientes tratados con este fármaco en monoterapia o en combinación con quimioterapia, en comparación con el tratamiento estándar elegido por el investigador.

¿Y para cuándo esperan tener resultados?

Se espera que estén disponibles en el primer trimestre de 2026. Estos hallazgos serán cruciales para determinar el papel de este medicamento en el tratamiento del CPCP en recaída y podrían influir en futuras estrategias terapéuticas para esta enfermedad. Es importante destacar que, aunque el fármaco del ensayo ya ha recibido aprobaciones en varios países para el tratamiento de este tumor, los resultados del estudio proporcionarán datos adicionales sobre su eficacia y seguridad, especialmente en combinación con otros agentes quimioterapéuticos.

¿Qué supone el estudio, en caso de obtener buenos resultados?

Si los resultados son positivos, el fármaco podría consolidarse como una opción de tratamiento en primera línea para el cáncer de pulmón de células pequeñas. Esto ampliaría las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes que padecen esta enfermedad.