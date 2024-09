Martínez del Peral: «Falta voluntad política para que los farmacéuticos podamos mejorar la Sanidad»

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Farmacéutico, que se conmemora cada 25 de septiembre, Manuel Martínez del Peral, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, ha protagonizado esta mañana el desayuno informativo del «Foro Salud», impulsado por Nueva Economía Fórum. Arropado por gran parte del sector farmacéutico y sanitario, con la Martínez del Peral ha sido presentado por Enrique Ruiz Escudero, senador por la Comunidad de Madrid y exconsejero de Sanidad de la región madrileña, quien ha destacado su gran profesionalidad y su férrea defensa de los intereses de los más de 11.000 farmacéuticos de la región de Madrid siempre desde el diálogo y la colaboración con la Administración.

El encuentro ha puesto sobre la mesa los desafíos sanitarios y sociales urgentes a los que se enfrenta la farmacia madrileña, como el envejecimiento de la población, la cronificación de las enfermedades, la polimedicación, la dependencia o la fragilidad, y reforzar la capacidad asistencial del sistema de salud. En este contexto, Martínez del Peral ha hecho hincapié en cómo ha cambiado el escenario sanitario en las últimas décadas y la obligación de adaptarnos a ello. «Cuando se forma el modelo sanitario actual la sociedad era muy diferente a la actual y esto está afectando a ese modelo. En segundo lugar, el aumento de la cronicidad no es baladí, porque casi el 75% de los fallecimientos en España son de personas con tratamientos crónicos y supone el 80% del gasto sanitario. Para ello debemos lograr un pacto político que nos permita afrontar este tema de forma valiente y a largo plazo. Hay que hacer un cambio de la política farmacéutica y dar otras soluciones a los retos actuales. El tercer desafío es la polimedicación porque un tercio de los mayores de 65 años toma más de cinco medicamentos y un error en ellos es un gran problema. Estos tres factores aumentan la fragilidad de los mayores y aumenta la dependencia. Esto nos plantea un cuarto reto que es el acceso al sistema sanitario y desde la farmacia debemos aportar soluciones eficaces y eficientes que mejoren el servicio que damos».

El presidente del COFM ha destacado durante su intervención que «la atención farmacéutico domiciliaria viene a poner sobre la mesa ciertas cuestiones que los farmacéuticos hemos hecho siempre, porque es una labor de humanización. La oficina de farmacia, debido a su capilaridad, permite mantener la atención sin generar ninguna alteración. En cuanto a los horarios, estamos involucrados en que tenemos que mantener un equilibrio razonable para mantener la capacidad de farmacias pequeñas que están obligadas a hacer guardias».

Cambios positivos

Entre las grandes novedades que tiene entre manos el sector farmacéutico sobresale la necesidad de prevenir la aparición de patologías y convertirse en un elemento de salud pública. En este sentido, Martínez del Peral ha asegurado que «debemos cambiar el enfoque e intentar que la gente no enferme. Ahí el papel del farmacéutico en prevención es uno de los que más queremos potenciar. Y a partir de ahí si hay una enfermedad y un tratamiento, el boticario debe tener una comunicación directa entre farmacia y centro de atención primaria para que el paciente esté perfectamente atendido». Para estar bien preparados en esa faceta, el presidente del COFM ha añadido que «la profesión farmacéutica está muy bien formada. De hecho esa formación es uno de los valores que más nos compromete, con el objetivo de formar y profesionalizar mejor a los colegiados. En este contexto abordar la sanidad con nuevos servicios desde la farmacia y mayores funciones en cuanto a salud pública y prevención hacen que el rol del farmacéutico vaya más allá del propio medicamento y nos da pie a afrontar nuevos escenarios que exigen un cambio de mentalidad y de valentía política que sé que la tiene la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid».

En sintonía con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Martínez del Peral ha confirmado «nuestra lealtad institucional, que está demostrada. Hay temas importantes que tenemos entre manos, como son los servicios personalizados de dosificación, que son básicos para tratar esa cronicidad y aquí es clave la colaboración con el Colegio de Médicos y el Colegio de Enfermería. Es un servicio que debe estar ofrecido por casi todas las farmacias. Creemos que debe ser un servicio que pueda ser prescrito por el médico y que debe ser concertado con la administración, ya que esto nos permitiría controlar mejor la medicación». En cuanto a la falta de medicamentos comunes, el presidente del COFM ha reconocido que «no hay una causa única. Se trata de un cúmulo de factores, pero es evidente que Europa tiene que volver a coger esa industria farmacéutica y coger las riendas para no depender de otros. Debemos replantearnos este tema y modificar el modelo farmacéutico para ser más autónomos en la gestión del stock y de los medicamentos».

Más servicios

Entre otras cuestiones, a preguntas del moderador, Martínez del Peral también ha confirmado que «el farmacéutico debe tener la capacidad de sustitución de fármacos y de aprovechar nuestro conocimiento como expertos del medicamentos. Debemos llegar a acuerdos para ser más ágiles y beneficiar al paciente. Desde la farmacia se pueden hacer muchas cosas para mejorar la salud de los ciudadanos, pero también para reducir la saturación del sistema sanitario. Trabajando juntos deberíamos avanzar en esas patologías menores que, ayudadas a tratar desde la farmacia, descongestionaría mucho la Sanidad. Quizá el modelo sanitario británico no es extrapolable a las farmacias españolas, pero sí es posible implementar servicios basados en protocolos consensuados con médicos y enfermeros y es uno de los grandes campos que debe recorrer la profesión».

Por otro lado, Martínez del Peral no ha dejado de defender la labor social de este sector. «La farmacia cumple un rol social porque hacemos una labor humanitaria cada día con mayores, que viven en soledad no deseada, que tienen problemas nutricionales o que presentan problemas de salud mental. La farmacia es un punto referente y acabamos de aprobar un plan social para seguir ayudando desde la farmacia. Es una de las partes más bonitas de la profesión y eso nos permite conocer bien al paciente, por eso apostamos por un modelo de proximidad y no queremos intermediarios entre la farmacia y el paciente».

Formación e IA

En cuanto a la formación de los nuevos profesionales, el presidente del COFM ha destacado que «si queremos afrontar nuevos retos como farmacéuticos debemos dar nuevas herramientas de formación a los futuros profesionales, pero también con mayor participación a nuestros colegiados. Estamos trabajando en ello porque son fundamentales para la transformación interna de los farmacéuticos en la Comunidad de Madrid. Creo que todo este tipo de iniciativas dan valor para dar continuidad asistencial y para que cuando un paciente entra en el sistema todos los profesionales estén coordinados.

Por su parte, los cambios que se están produciendo en las facultades de Farmacia nos hacen ver que estamos en un momento crítico, por el cambio de los planes de estudio, con una carrera más enfocada a lo que necesita la sociedad de los farmacéuticos. Es un gran acierto. Y por otro lado, la Inteligencia Artificial tendrá que aprovecharse en todos los sentidos, también en la farmacia».

El encuentro ha contado con el cierre de Antonio Pérez Ostos, presidente de Bidafarma, patrocinador del acto, quien ha aprovechado su intervención para «felicitar a todos los farmacéuticos españoles que hoy celebran el Día del Farmacéutico».

La última palabra la ha tenido Martínez del Peral, quien ha cerrado su intervención recapitulando algunas de las conclusiones de su discurso: «Tenemos un desafío de atención al ciudadano como sistema sanitario y como sociedad. Es un momento en el que, debido a la tensión del sistema sanitario, debemos ser valientes y afrontar nuevos servicios de los farmacéuticos. Deseamos poder ayudar a ese sistema en colaboración con los demás profesionales sanitarios. El farmacéutico es la farmacia comunitaria, pero también la hospitalaria, farmacéuticos en investigación, industria, distribución...Todos ellos hacen que nuestro sistema sea único y funcione muy bien y hay que valorarla. Ahora tenemos una gran oportunidad de actualizar el modelo farmacéutico. El respeto mutuo entre médicos, enfermeros y farmacéuticos nos permite saber que debemos colaborar juntos para mejorar la atención a los pacientes, usando herramientas tecnológicas de coordinación que nos permitan tener al paciente en el centro y más informado e involucrado. Estamos preparados y hay disposición profesional para ello. Además, existe un marco legal que nos ampara y, sobre todo, nos respalda la población, porque tenemos una gran aceptación como profesional sanitario, por eso hace falta voluntad política para que los farmacéuticos podamos mejorar la Sanidad».