Descubren que tomar esta fruta todos los días mejora los síntomas de la menopausia

Hay frutas recomendadas para tomar de manera diaria durante la menopausia, pues existen evidencias científicas suficientes como para creer que la dieta podría influir en la reducción de los síntomas más molestos. La manzana es una de las que se suelen recomendar entre las mujeres mayores de 50 años, pues tiene un gran aporte de fibra, antioxidantes y vitaminas beneficiosas para la salud. Incluso se dice que el vinagre de esta fruta puede aliviar los sofocos. Otras opciones conocidas son la pera, también para los sofocos, o las ciruelas, para los huesos.

Pero la lista de frutas buenas para comer durante la menopausia acaba de crecer con una importante adición. Un nuevo estudio ha descubierto comer mango todos los días puede contribuir a mejorar la salud del corazón en la posmenopausia, un periodo en la mujer durante el cual aumenta el riesgo de padecer cardiopatías.

La posmenopausia se refiere al periodo que empieza cuando una mujer cisgénero sale de la menopausia. En concreto, la posmenopausia inicia después de no haber tenido ciclo menstrual durante al menos un año; es decir, 12 meses después de la menopausia, que normalmente se produce entre los 45 y los 55 años, cuando las mujeres dejan de menstruar. Por tanto, la posmenopausia comienza en diferentes momentos según la mujer, y dura hasta los 65 años aproximadamente.

En esta etapa, los estrógenos disminuyen progresivamente. "A medida que esta hormona disminuye, las mujeres se enfrentan a cambios significativos en la salud cardiaca y metabólica, como el aumento de la presión arterial y el colesterol", explica Robert M. Hackman, investigador del Departamento de Nutrición de la Universidad de California, Davis (EE UU). Esto puede aumentar el riesgo de padecer ciertas enfermedades o trastornos de salud, como osteoporosis, obesidad, depresión, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares.

"Sin embargo, las mujeres posmenopáusicas son uno de los grupos menos estudiados en el mundo, a pesar de la mitad de la población atraviesa este cambio", denuncia el que también es autor del nuevo estudio publicado de manera reciente en la revista científicaJournal of the American Nutrition Association. En su trabajo, se afirma que comer dos raciones de mango al día puede contribuir a mejorar la salud cardiovascular en las mujeres con posmenopausia al reducir la presión arterial y los niveles de colesterol "malo".

Además, la investigación también descubrió que los mangos provocaban un menor aumento del azúcar en sangre, que bajaba más rápidamente unas horas después de su consumo, en comparación con la ingesta de pan blanco normal.

Beneficios de comer mango todos los días

Aporta una gran variedad de compuestos bioactivos a nuestra dieta Freepik

Para este estudio, los investigadores reclutaron a 24 mujeres cisgénero de entre 50 y 70 años con sobrepeso u obesidad. Durante dos semanas, las participantes en el estudio consumieron alrededor de 1,5 tazas de mango al día y acudieron varias veces al laboratorio para que les tomaran medidas de la tensión arterial, el colesterol y otros parámetros corporales.

"Elegimos el mango porque es una fruta rica en nutrientes con fibra, antioxidantes y bioactivos que apoyan la salud del corazón", explica Roberta Holt, coautora del estudio. "Estudios previos han demostrado un efecto positivo en la presión arterial y la gestión de lípidos con el consumo de mango", señala. Uno de estos trabajos, recogido por LA RAZÓN, señala que el mango tiene beneficios contra el ictus y la pérdida de peso.

"Las mujeres posmenopáusicas enfrentan riesgos cardiovasculares únicos, y queríamos ver si agregar mango a la dieta diaria podría marcar una diferencia medible", añade. "Como alguien que ha estudiado la dieta y la salud vascular en poblaciones que envejecen, me pareció un siguiente paso natural explorar el potencial del mango en este grupo".

El mago reduce la presión arterial, el colesterol y el azúcar

Al final del estudio, el equipo descubrió que dos horas después de comer mangos, las participantes en el estudio experimentaron un descenso de unos 6 puntos en su presión arterial sistólica y una reducción de 2,3 mmHG en su presión arterial media. "La presión arterial sistólica y la presión arterial media son indicadores importantes del esfuerzo que realiza el corazón para hacer circular la sangre", detalla Hackman. "Incluso pequeñas reducciones en estas medidas pueden disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular (ictus, trombos o hemorragias) con el tiempo. Así pues, observar un descenso notable poco después de comer mangos, así como mejoras sostenidas con la ingesta diaria, es un signo prometedor de que comer mango a diario puede ayudar a reforzar la salud cardiovascular de forma significativa", concluye.

Los científicos también descubrieron que los participantes redujeron tanto sus niveles de colesterol total como de colesterol LDL o colesterol "malo" en unos 13 puntos tras dos semanas de mango diario. El colesterol total y el LDL son marcadores clave relacionados con el riesgo de cardiopatías. Reducir estos niveles, aunque sea modestamente, puede tener un impacto positivo a largo plazo en la salud cardiovascular. "El hecho de que observáramos estos cambios después de sólo dos semanas de consumo diario de mango podría ser un enfoque asequible y sencillo, basado en los alimentos, para ayudar a apoyar una mejor gestión del colesterol, especialmente en mujeres posmenopáusicas", añade Holt.

Además, los niveles de azúcar alcanzaban su pico y disminuían más rápidamente al comer mango que al comer pan blanco. A esto hay que sumar que los niveles de insulina de las participantes en el estudio alcanzaron un máximo y disminuyeron rápidamente después de comer mango, pero permanecieron elevados dos horas después de comer pan blanco. "Este hallazgo pone de relieve que, aunque tanto el mango como el pan blanco contienen hidratos de carbono, el mango produce un retorno más rápido a los niveles normales", señala la científica. "Esto es importante, porque los picos grandes o prolongados de azúcar en sangre pueden aumentar el riesgo de resistencia a la insulina y otros problemas metabólicos con el tiempo", prosigue.

El estudio no señala por qué el la fruta mango tiene estos beneficios para el corazón y la circulación en las mujeres con menopausia. No obstante, sabemos que el mango, conocido como el "rey de las frutas" en la India, es una rica fuente de nutrientes que favorecen la salud inmunológica y cardiaca, como el potasio, el magnesio y las vitaminas A, B6, folato, C y E, así como fitoquímicos como la mangiferina, las antocianinas, el ácido gálico y el kaempferol. Algunos estudios han sugerido que estos fitoquímicos son cardioprotectores contra la inflamación, el estrés oxidativo y favorecen la salud de los vasos sanguíneos, así como la salud digestiva gracias a la fibra y las enzimas naturales.