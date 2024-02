¿Qué es el edentulismo que sufren cerca de diez millones de españoles y que impacta en la salud?

La pérdida de piezas dentales permanentes, tanto de forma total como parcial, lo que se conoce como edentulismo, afecta en estos momentos a prácticamente una quinta parte de los adultos que viven en España (un 23%), aunque se trata de una afección que la han sufrido casi la mitad de estas personas a lo largo de su vida. Sus consecuencias no sólo son estéticas, sino que tiene también trascendentales implicaciones funcionales y puede estar en la base, entre otros, de muchos trastornos nutricionales que afectan a las personas adultas y de edad avanzada.

El primer informe que se deriva de la iniciativa OmniVision Salus, un proyecto promovido por Key-Stone y destinado a investigar cuestiones relacionadas con las actitudes, el comportamiento y la salud en el ámbito dental, revela que prácticamente la mitad de los adultos que viven en España han experimentado la pérdida total o parcial de, al menos, una pieza dental y, casi uno de cada dos españoles que se declaran edéntulos aún no ha resuelto esta afección con una solución protésica; sin embargo, la mayoría de ellos se muestran interesados en reemplazar las piezas perdidas.

Estas conclusiones se derivan de un análisis sobre la falta de dientes en la boca de los españoles, a través de una encuesta realizada a más de 3.000 adultos, con edades comprendidas entre los 20 y los 79 años. El trabajo, liderado por Key-Stone, instituto de investigación de mercados especializado en salud, evidencia que casi la mitad de la muestra encuestada (44%) declaró que le faltaban uno o más dientes naturales (una media de 6,1, sin incluir las muelas del juicio) y que, por tanto, eran edéntulos o habían pasado por un estado de edentulismo parcial o total (solucionándolo gracias a una rehabilitación protésica).

Un problema ¿en vías de solución?

Tratando de profundizar en la intención o no de resolver este problema, “se ha documentado que casi uno de cada dos españoles que se declaran edéntulos aún no ha resuelto su afección con una solución protésica”, resalta Roberto Rosso, fundador y presidente de Key-Stone. Esto significa que al 23% de la población adulta le faltan dientes en estos momentos, lo que corresponde a casi 10 millones de españoles adultos (si se extrapola la muestra sobre el universo de referencia); de ellos, la mitad de los encuestados con problemas de edentulismo actualmente se declara dispuesta a resolver el problema sustituyendo los dientes que le faltan, mientras que la otra mitad dice no estar interesada o, con mayor frecuencia, no tener disponibilidad económica para resolver el problema con una solución protésica.

Como otro hallazgo de interés, esta encuesta confirma que el edentulismo es un problema que aumenta con la edad, existiendo una fuerte correlación entre ambos factores, pero no solo eso. También se ha observado que el nivel cultural, ligado al de la escolarización, es un aspecto especialmente relevante respecto a la situación de edentulismo, apuntando que un menor nivel de estudios se asocia con más probabilidad de pérdida de piezas dentales.

Para el presidente de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), el Dr. José Nart, no cabe duda que “la prevención es la principal estrategia para evitar el inicio y la progresión de las enfermedades periodontales, las cuales, si no son tratadas adecuadamente, provocan pérdida ósea y movilidad progresiva, hasta la caída de los dientes”.

Como principales causas implicadas en la pérdida de un diente destacan periodontitis, la caries o los traumatismos dentales. “Pero, sobre todo, la periodontitis puede provocar graves edentulismos parciales o totales, incluso en sujetos jóvenes, con serios problemas funcionales, estéticos y psicológicos para los pacientes", destaca la Dra. Paula Matesanz, vicepresidenta de SEPA, quien admite que "el aumento de la esperanza de vida también se asocia con un incremento de las expectativas de calidad de vida y, al mismo tiempo, eleva cada vez más la necesidad de tratamientos para superar el edentulismo".