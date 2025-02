¿Qué hago en un accidente de tráfico?

En el año 2023 se produjeron 101.306 siniestros viales en toda España, con 1.806 personas fallecidas, lo que supone un 3% más de los accidentes y las víctimas que se produjeron un año antes. Estas son las últimas cifras publicadas por la DGT, que continúa trabajando en la Estrategia de Seguridad Vial 2030 para lograr disminuir estos datos de siniestralidad.

¿Cómo hay que actuar ante un accidente de tráfico?

Lo primero que debemos recordar es la conducta PAS: proteger, avisar y socorrer. Son tres pasos básicos, pero esenciales para manejar cualquier situación de emergencia en carretera.

¿Y cuál es la mejor manera de proteger el lugar?

Proteger significa asegurar la escena para evitar nuevos riesgos. Colocaremos señales adecuadas, como triángulos de emergencia o luces intermitentes, si están disponibles. Esto no solo protege a las víctimas, sino también a los rescatadores y a otros conductores. Aparca tu coche a una distancia segura y, si es posible, enciende las luces de emergencia para alertar a otros conductores. Además, asegúrate de que no haya riesgo inmediato de incendio o explosión antes de acercarte al vehículo.

¿A quién hay que avisar?

Una vez que el área es segura, el siguiente paso es avisar a los servicios de emergencia. Al llamar al 112, asegúrate de dar información clara: la ubicación exacta, el número de heridos y cualquier otra observación relevante. La rapidez y precisión de esta llamada pueden marcar la diferencia

¿Qué debemos hacer para socorrer a las víctimas?

Proporcionaremos primeros auxilios básicos a las víctimas, siempre priorizando mantener la calma y actuar con seguridad, ya que cada segundo cuenta.

¿En qué más hay que fijarse?

Si la persona está consciente y no hay heridas graves habla con ella para mantenerla calmada hasta que lleguen los servicios de emergencia. Es importante no darle alimentos o bebidas. Si hay alguna herida que sangra, presiona sobre la herida con una prenda limpia y eleva la parte para reducir el sangrado. Si la persona está inconsciente, pero respira, colócala en posición lateral de seguridad si no hay lesiones evidentes en la columna vertebral. Si no respira y tienes formación en primeros auxilios, comienza con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y si no sabes hacerla, espera a los servicios de emergencia e intenta seguir instrucciones de un operador del 112.

¿Qué no se debe hacer bajo ningún concepto?

Es imprescindible no mover a una persona herida si no hay riesgo inminente (como fuego o explosión), no retirar objetos que estén clavados en el cuerpo de la víctima, no intentar dar medicamentos o mover partes lesionadas ni dejar sola a una víctima, aunque esté consciente y parezca estable. Una actuación rápida y coordinada salva vidas. Si cada uno de nosotros está bien preparado, podemos marcar una verdadera diferencia en las emergencias en carretera. Y, para cualquier otra duda pregunta a tu enfermera.