¿Cómo actuar si un niño tiene un cuerpo extraño en la nariz o el oído?

1. ¿Qué hacer ante un cuerpo extraño en nariz u oído?

Ante un cuerpo extraño en la nariz, debemos pedir al niño que respire por la boca y evite inspirar con fuerza para no introducir más el objeto. Le pediremos que se suene la nariz suavemente, tapando el orificio nasal libre. Si el objeto no sale por sí solo, habrá que acudir a un centro sanitario cuanto antes. Si se trata de una semilla, es crucial acudir cuanto antes para que le examinen, ya que la humedad puede hacerle aumentar de tamaño. Lo mismo en el caso de imanes o pilas de botón, pueden producir lesiones en la mucosa y/o el cartílago del tabique nasal. La inserción de un cuerpo extraño en oído puede suceder de forma accidental –como insectos o la introducción de algodón del bastoncillo–, o de forma voluntaria, jugando con abalorios, semillas, material escolar… Por ello, el niño o niña puede permanecer asintomático durante un gran periodo de tiempo hasta que presenta una infección e inflamación ótica secundaria o es explorado de forma rutinaria por su pediatra o enfermera. En este caso, no debemos intentar extraer el objeto con instrumentos caseros, ya que puede empujarlo más adentro.

2. ¿Cómo se puede saber si hay un cuerpo extraño?

La clínica de los niños y niñas varía en función de las características del cuerpo extraño, localización y tiempo de evolución. Los principales síntomas en la nariz son: obstrucción nasal, rinorrea anterior o posterior abundante (que puede ser mucosa, sanguinolenta y/o purulenta), olor fétido, dolor nasal, prurito nasal, estornudos y síntomas oculares (lagrimeo…). En el caso del oído, los principales son otalgia, otorrea u otorragia y pérdida auditiva.

3. ¿Cómo se les puede ayudar a respirar?

Es fundamental mantener la calma y tranquilizarle para evitar que se asuste aún más. Seguidamente, pedirle que respire por la boca para asegurar que reciba suficiente aire. Solicitar que se suene la nariz suavemente, tapando el orificio nasal libre. Esto puede ayudar a expulsar el objeto si está en la parte anterior de la fosa nasal. No intentar extraer el objeto con instrumentos caseros o los dedos, ya que esto podría empujarlo más adentro o dañar la mucosa nasal. Después de la extracción, se puede recomendar lavados nasales con agua de mar o suero salino fisiológico para ayudar a limpiar y descongestionar la nariz.

4. ¿Qué cuidados debemos realizar tras la extracción?

En las fosas nasales, si no hay lesiones graves, no se requiere cuidado especial; en las leves o moderadas, se deben realizar lavados nasales con suero fisiológico o agua de mar. En lesiones graves, se puede colocar un taponaje con pomada antibiótica según prescripción médica y luego continuar con los lavados. En caso de exposición a productos ácidos o básicos, se deben realizar controles médicos. En los oídos, si no hay lesiones, no se necesita tratamiento; en caso de perforación timpánica o lesiones en el conducto auditivo externo, se deben evitar el agua y usar antibióticos tópicos, con seguimiento para verificar la cicatrización. Es fundamental actuar con calma y buscar atención de una enfermera o médico si no se logra extraer el cuerpo extraño de manera segura en casa.