Sanitas creará 3.500 empleos en los próximos cuatro años en su plan de expansión

"Nuestro propósito es que nuestros pacientes tengan vidas más largas y en esa búsqueda de soluciones tras la incorporación de genómica, el mayor proyecto a nivel europeo, Sanitas abrirá a principios de 2028 en el sur de Madrid su séptimo centro, el Hospital Sanitas Arganzuela, que estará ubicado en la calle Retama 1, en Atocha, y que contará con más de 110 camas y ocho quirófanos", anuncia Iñaki Peralta, consejero delegado de Sanitas y de Bupa Europa & LatinAmerica.

Se trata de cubrir las necesidades de todos los asegurados de la zona de la compañía y los que vendrán, para el cual "se invertirán 80 millones de euros para acondicionar el inmueble que será de alquiler a largo plazo para su uso hospitalario", precisa.

De las más de 110 camas, 72 serán de hospitalización. También habrá Urgencia 24 horas, UCI, dos salas de endoscopia, 50 consultas externas de todas las especialidades médicas, farmacia hospitalaria y análisis clínicos.

Este hospital de 13 plantas, un edificio propiedad de LaFincaGlobal Assets, está dentro de un plan 2024-2028 en el que entre la inversión propia y la inmobiliaria de terceros (casi al 50%) destinamos 500 millones de euros.

Con este plan la compañía "creará más de 3.500 empleos en los próximos cuatro años", destaca Peralta.

Así, durante 2024 la compañía ha aumentado su oferta asistencial en todos sus negocios con un nuevo centro médico, dos centros de rehabilitación avanzada, seis clínicas dentales, se ha abierto una nueva residencia en Barcelona, lo que supone que ya cuenta con 44 en toda la geografía del país, y un complejo de apartamentos con servicios para personas mayores en Madrid.

En 2025 la red propia de hospitales de Sanitas crece, así abrirá el nuevo Hospital Sanitas Blua Valdebebas. Además, Sanitas Mayores tiene previsto abrir una nueva residencia en Valencia y concluir la ampliación de otra en Barcelona. Para 2026, la compañía pretende contar con 250 clínicas dentales. Y en 2027 abrirá el Hospital Marina en Barcelona, en colaboración con Mapfre. Es decir, de aquí a 2028, la compañía abrirá tres nuevos hospitales a los que destinará "80 millones al de Arganzuela, 50 al de Valdebebas y 25 millones al de Barcelona", precisa Peralta.

Además del crecimiento de su red propia, Sanitas sigue apostando por intensificar sus alianzas con los profesionales, centros médicos y operadores hospitalarios del sector como parte de su estrategia de ofrecer la más alta calidad asistencial a sus clientes en todo el país.

Resultados del programa de secuenciación

En cuanto al proyecto de medicina preventiva "Mi Salud Genómica", Peralta destaca que "al 4% de personas secuenciadas les estamos adelantando una enfermedad grave pero que tiene tratamiento, de modo que se tendrá una solución positiva a esta noticia que si no se hubiera secuenciado quizá no sería así. Y al 17% de la población secuenciada le estamos anticipando probabilidad muy alta de enfermedades cardiovasculares y diabetes, y a través de nuestro servicio de promoción de la salud desarrollamos planes para que no desarrollen estas patologías o para mitigarlas".

Además, "al 100% de las personas secuenciadas le damos noticias sobre secuenciación de fármacos, porque -hay casos en los que- o bien esos fármacos le hacen daño o no le funcionan. De modo que nuestros médicos tienen esa información antes de prescribir medicamentos a nuestros asegurados", destaca Peralta.

"Me ha sorprendido el alto porcentaje de medicamentos que no funcionan a las personas y están tomando esta medicación", añade.

Una información muy valiosa, ya que como recuerda Peralta "el 5% de ingresos hospitalarios viene por la toma de medicación no adecuada".