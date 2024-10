Objetivo: prevenir y tratar enfermedades graves y detectar los medicamentos más efectivos según el genoma

Con el fin de revertir la tendencia actual de los cuidados médicos, dirigidos en su gran mayoría a los agudos, Sanitas ha puesto en marcha un programa pionero en medicina preventiva que persigue adelantarse a las enfermedades graves a través de la secuenciación y el análisis del genoma.

Tiene como objetivo ayudar a prevenir y a tratar todas aquellas enfermedades con predisposición genética, como ciertos tipos de cáncer o la diabetes tipo 2. De este modo, la compañía especialista en salud quiere mantener una vida más saludable de sus asegurados gracias a la información obtenida tras la secuenciación, interpretación y análisis del genoma humano.

De este modo, Sanitas, junto a su matriz Bupa, se convierte en la primera entidad privada en poner en marcha el que será el mayor programa intereuropeo de secuenciación y medicina preventiva y que supondrá la secuenciación del genoma de más de 14.000 personas, 10.300 de ellos en España y 3.700 en Reino Unido.

Para ello, la compañía centralizará en España las operaciones de este programa, avalado por el comité de ética del Hospital público de La Princesa (en Madrid), para todo el grupo.

Se estima que el17% de personas tiene alguna de estas variantes genéticas o que hasta un 20% de los casos de cáncer pueden tener alguna predisposición hereditaria. Estos datos muestran la importancia de la medicina preventiva.

"El proyecto persigue anticiparse a las enfermedades graves de origen genético. Y con esa información podemos trabajar para mitigar, prevenir o monitorizar a través de protocolos médicos el desarrollo de esa enfermedad. Se trata de desarrollar una medicina más preventiva, personalizada, precisa, predictiva y participativa", precisa Iñaki Peralta, consejero delegado de Sanitas y Buga Europe & LatinAmerica.

"En la actualidad -prosigue Peralta- ya tenemos a 400 personas secuenciadas, y hemos empezado la primera fase" del programa "Mi Salud Genómica" que "terminará el otoño que viene. Para entonces habremos secuenciado el genoma de un total 14.000 personas y ese verano esperamos poder hacer una secuenciación más masiva que lleva su proceso para poder secuenciar el genoma a 100.000 personas cada año".

Pero, ¿cómo funciona? El proceso comenzará "con un análisis, y el genoma de cada paciente se secuenciará durante 30 días. Se analizará todo el genoma humano, más de 20.000 genes, aunque en el fondo se estudiará el 3% de los genes, unas 500 variantes, porque son los que tienen riesgo de desarrollar cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, que se pueden prevenir", detalla César Morcillo, director médico de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica.

"Tras ese informe realizado por nuestro equipo de los genetistas -continúa-, el asesor genético hará una primera entrevista con el cliente al que le explicará todos los hallazgos: si tiene alguna de estas variantes clínicas y si las tiene la buena noticia es que hemos desarrollado un plan detallado para que no tenga impacto en su salud o al menos minimizarlo".

"Segundo, se personalizarán planes de hábitos de vida saludables con la información de nutrigenómica, al saber si una persona tiene más riesgo de déficit de vitaminas, y podemos personalizar qué ejercicios son los mejores para evitar lesiones de ese punto débil que tiene la persona. Y, tercero, se realizará un informe de farmacogenética", con el fin de "personalizar cuál es el mejor fármaco para esa persona y cuál es la mejor dosis", añade. De este modo se reducen los efectos secundarios y aumenta el éxito terapéutico

En la actualidad, "ya hemos secuenciado el genoma de 405 personas y el 14% de ellos tiene alguna variante genética de alto riesgo de tener enfermedades importantes (cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia tipo 2, problemas de hígado,) y casi un 4% de ellas (3,9%) son enfermedades graves. Con esta información vamos a empezar a salvar vidas. Y hasta un 75% de esas personas vamos a poder personalizar su estilo de vida, nutrición y actividad física. Además, el 100% de esas personas ha tenido una variante que ha necesitado modificar o adaptar tratamiento farmacológico", avanza Morcillo.

El objetivo, en definitiva, es conseguir un mejor futuro para los asegurados y, pese al temor que pueda despertar, "el objetivo del programa es alargar la vida de nuestros asegurados. Eso es lo único que nos mueve. Toda esa información es para mitigar enfermedad. Esa información ni siquiera se comparte con la aseguradora, por lo que no se podrá echar en ningún caso al paciente. Nuestro objetivo es reducir la mortalidad", asegura Peralta a una pregunta de este suplemento.

En cuanto a los perfiles, podrán realizarse esta secuenciación mayores de edad sin límite de corte, ya que "es verdad que a edad más avanzada la predicción no te va a afectar, pero sí, en cambio, te aportará al uso de fármacos", precisa Morcillo, que explica que en el caso de la población pediátrica no se hará porque "el consenso científico lo desaconseja al no estar capacitados para entender las consecuencias de este tipo de análisis".

En cuanto al precio, Peralta aseguró que la secuenciación y análisis del genoma "será a un precio asequible, lo garantizo".