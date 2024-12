Sentar las bases para los desafíos futuros

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) despide 2024 con la tranquilidad que transmite saber que se han hecho los deberes. Orgullosa de haber sabido anticiparse y generar propuestas estratégicas para, de una parte, garantizar y mejorar la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) y el acceso a tratamientos eficaces y asequibles para todos los ciudadanos. Y, de otra parte, fortalecer el ecosistema industrial nacional para, entre otros objetivos, tener una mayor autonomía y resiliencia en términos de producción y suministro de fármacos esenciales.

A lo largo de los últimos meses, Aeseg ha trabajado en el análisis de la situación actual de los medicamentos genéricos en España, la detección y evaluación de retos a afrontar, y la búsqueda de respuestas y soluciones con el único fin de sentar las bases de un futuro con mayor sostenibilidad, mayor accesibilidad y mayor autonomía.

Fruto de ese trabajo, cabe señalar la elaboración y presentación de los informes «Autonomía Estratégica Europea: perspectiva del sector de medicamentos genéricos en España» y «Foro Autonómico: impulso de estrategias para la promoción del medicamento genérico en el SNS», cada uno de ellos con sus respectivas recomendaciones y propuestas y que tenéis a vuestra disposición en la web de nuestra patronal: www.aeseg.es.

España destaca en Europa por su capacidad de producción de medicamentos genéricos y una alta flexibilidad, pero también enfrenta importantes desafíos.

Hacen falta nuevas medidas de apoyo que permitan, por un lado, maximizar las oportunidades que ofrecen estos fármacos; y, por otro lado, que el sector en España siga siendo una pieza clave en la autonomía estratégica europea.

Los informes presentados por Aeseg, afrontados con el rigor y el compromiso que merecen los ciudadanos y el sistema sanitario, ponen negro sobre blanco las condiciones necesarias para impulsar ese cambio. El camino ya está marcado y el sector se encuentra en posición para seguir adelante contribuyendo a la mejora no sólo de la salud de los ciudadanos sino también de nuestro sistema sanitario, de nuestro producto interior bruto (PIB) y de nuestra sociedad. Pero, no nos engañemos, el compromiso de la industria farmacéutica de medicamentos genéricos no es suficiente. El cambio sólo es posible si se cuenta, además, con el apoyo de la administración, y se aborda desde la colaboración y la cooperación.

Así, urge que el poder ejecutivo, tanto nacional como autonómico, escuche y lleve a cabo las acciones legislativas oportunas que materialicen el apoyo a los medicamentos genéricos y al sector. Hay medidas que deben ser adoptadas cuanto antes, porque los sistemas regionales de salud necesitan herramientas para gestionar el gasto farmacéutico y el acceso de los pacientes a la innovación de la forma más eficaz posible.

En Aeseg somos conscientes de que, en 2025, muchos retos seguirán estando presentes, pero miramos hacia el nuevo año con la satisfacción de la tarea cumplida y con la confianza de que el trabajo realizado hasta hoy servirá de base para los desafíos venideros.

Continuaremos avanzando con la firme convicción de que los medicamentos genéricos seguirán siendo una de las piedras angulares del SNS, pieza fundamental en la estrategia de salud pública y factor determinante en la autonomía estratégica europea.