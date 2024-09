"El sistema sanitario sigue siendo un modelo muy dirigido al agudo y no al paciente crónico"

En solo siete años, cerca de una de cada cuatro personas tendrá 65 o más años. Ante el aumento previsto de población mayor, urge actualizar el sistema sanitario, ya de por sí mermado en los últimos años.

"Lamentablemente el SNS no ha sufrido cambios desde hace tiempo. Sigue siendo un modelo muy dirigido al agudo y no al paciente crónico. Por eso necesitamos repensar el modelo que tenemos y además ha de ser sostenible", afirmó Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, tras la presentación del informe "El Sistema Nacional de Salud ante el reto demográfico: claves para afrontar este desafío" de la Fundación Viatris para la Salud.

David García Gomis, portavoz de VOX en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, manifestó en que "no estamos preparados para hacer frente al reto demográfico porque llegamos tarde. Nuestros profesionales sanitarios están próximos a jubilarse. El tema de las comunidades autónomas está causando una desigualdad. No tienes los mismos derechos. Y ese sistema sanitario autonómico ha generado una barrera. Por ejemplo, yo soy de Alicante y para un cáncer del que he sido diagnosticado para que me atiendan en Madrid en un hospital en el que el médico es especialista en este tumor he tenido numerosos problemas".

Es decir, "hemos colocado unas barreras autonómicas. A esto se añade la falta actual de sanitarios, tanto de médicos como de enfermería. No puede ser que no haya un pediatra en una población de 150.000 habitantes". "Tenemos que trabajar también por tener una tarjeta sanitaria única", añadió.

A su vez, Gomis insistió en que "tampoco hemos sabido integrar toda la capacidad que tenemos" en referencia "al personal de farmacia".

Respecto a las diferencias autonómicas, Agustín Santos (Sumar), presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, manifestó que "hay muchas diferencias entre comunidades autonómicas de casi una cuarta parte de la inversión: 1.400 la a que menos invierte, la que más 2.000 euros por paciente y año. Hay que empezar a pensar cómo vamos a usar presupuestos finalistas para avanzar de forma más o menos simétrica".

Santos también abordó el debate de lo público y lo privado y explicó que destinamos "un 7,8% del PIB a la sanidad pública y un 3,2 a lo privado. Estamos por debajo de la media de la UE. Pero todo el mundo sabe que un seguro privado tiene un techo (de cubrir económicamente una asistencia) y una semana de hospitalización supera esa cuantía y todo recae en lo público. Hasta ahora lo que tenemos en privado es para suplir la situación que tenemos de un sistema sanitario público en crisis y lo que tenemos que hacer es reforzar el sistema público".

"Además, hay que optar entre tratar al paciente de forma integral o dividir su tratamiento por enfermedades. Hay que recuperar la sesión clínica y para ello hay que rebajar entrada de flujo de emergencia y para ello hay que reforzar la atención primaria", añadió Santos.

"La ley de la agencia de la seguridad pública pretende abordar parte de esto, hay que ver si se consigue aprobar porque tenemos algún problema para ello. Hay que tomarse en serio toda esta reforma creando un consenso amplio que vaya más de una legislatura", concluyó Santos.

"Podemos empezar a negociar. Tenemos esa voluntad política pero no es solo cosa del legislador. También se ha de cumplir", afirmó María Sainz Martín, portavoz adjunta del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

"Todos los avances y el hecho de que el SNS que tenemos" sea tan alabado "es por la distribución que se hizo en su día con el tema de las comunidades autónomas, que no se centralizara todo en los grandes hospitales y que uno no tenga que venir a Madrid para operarse. No podemos retrotraernos a algo fuera de lo democrático que son las comunidad autónomas. La futura ley de universalidad, la agencia... todo eso son mejoras", insistió la portavoz adjunta del PSOE.

A lo cual, el portavoz de Vox respondió que "sean serios cuando hablamos de las barreras que se han creado con diferencias autónomas no nos referimos a centralizar todo en Madrid".

En cuanto el declive del SNS, el político de Sumar recordó que "nuestros problemas empiezan en 2010 por las políticas de austeridad. Si no hay presupuesto de 2025 nos encontraremos en que las comunidades autónomas tendrán que financiar su deuda ellas mismas. Desde 2010 la Sanidad se ha convertido en un terrero de intereses privados".

"El problema no es tanto que haya 17 modelos, sino que esos 17 modelos divergen", añadió Santos.

Ahora bien, para buscar ese equilibrio y esa igualdad, resulta crucial dotar al SNS de los suficientes recursos. En este sentido, cabe recordar que España destinó el 6,9% de su PIB a la salud en 2022, menos que la media europea situada en 7,7%.

En este sentido, durante el debate los políticos reconocieron la importancia de incrementar dicha cuantía.

Para Sainz Martín, "acercarnos a la media europea es una aspiración. Tenemos que analizar esto porque la población mayor longeva necesita un buen SNS, pero también hay que sumar la perspectiva sociosanitaria" a esta ecuación.

Para Gomis, destinar una cuantía "por encima del 10%" del PIB al SNS sería crucial ante el reto demográfico y situación actual y futura del sistema sanitario.

Velasco, por su parte, recordó que todas las comunidades autónomas están mal financiadas según lo que manifiestan todas afirmó que una vía para incrementar la cuantía destinada a Sanidad pasa porque "en el comité interterritorial se defina cuánto se debería financiar para tener la financiación del SNS que España necesita" y no olvidó que es importante "saber qué se ha pactado con Cataluña, qué ventajas va a tener ese acuerdo".