"Talento es entender los problemas o las necesidades y darles soluciones"

¿Qué es para usted el talento?

Es la manera innata o, adquirida a base de esfuerzo, de entender los problemas o las necesidades del entorno y ser capaz de darles soluciones rápidas, coherentes y factibles. Y el hecho de poseerlo es un don muy preciado y que aporta un enorme valor.

Tras ejercer profesionalmente en diferentes ámbitos, ¿en qué área considera que es más necesaria la presencia del talento?

Es evidente que en el ámbito de la política y por tanto, también en el de la gestión pública, no siempre se reconoce suficientemente el talento que aportan las personas que lo tienen, y esta creo que es la causa de que, por un lado, no se exija un mínimo del mismo para trabajar en este sector y, por otro, que personas con enorme talento que podrían aportar mucho valor a la sociedad, renuncien a participar en política. Aunque por supuesto, el talento es necesario en todos los ámbitos. Un cirujano o un consultor con talento, seguro que son capaces de obtener mejores resultados a la hora de afrontar cualquier tipo de situación, especialmente en momentos complejos, de crisis o estrés.

En el sector salud, ¿cuál cree que es el tipo de talento que más se precisa y se valora?

Después de todos estos años, características como la empatía, la diferenciación a la hora de encontrar soluciones, el conocimiento del sector y la presencia de valores como el compañerismo, la ética y la cultura del esfuerzo y; son las que más me llaman la atención y las que buscamos a la hora de contratar a alguien. En mis clases, estas son las habilidades que más reitero a mis alumnos como esenciales. El sector salud, y en particular el de la industria farmacéutica, está repleto de personas válidas con grandes currículums y trayectorias. Pero lo que realmente creo que aporta un valor diferencial son esas características: saber escuchar y ponerse en el lugar del otro, tener inquietud por conocer cada día mejor tu ámbito profesional y tener un comportamiento ético y leal con quienes te rodean.

Además de su actividad profesional ejerce como profesor de másteres en la escuela Talento-EPHOS. ¿Qué le aporta el contacto con personas que empiezan a trabajar en el ámbito de la industria farmacéutica?

La docencia me aporta muchísimo, no se lo puede llegar a imaginar. No solo porque me obliga a estar al día en todos los ámbitos relacionados con la Sanidad y otras áreas de actualidad, sino también porque al interaccionar con los alumnos, son ellos los que te transmiten, a través de sus inquietudes y forma de pensar, cuál va a ser el futuro de la industria y del sector los próximos años.

Teniendo en cuenta el esfuerzo económico y de tiempo que requiere cursar un posgrado, ¿qué aporta, en términos de talento, una formación como la de Talento-EPHOS?

A quienes estén pensando en matricularse en uno de estos programas les diría que la posibilidad que ofrecen de interaccionar con docentes de prestigio y liderazgo en sector salud, permiten abrir muchísimo la perspectiva de qué se necesita para crecer profesionalmente en el sector. Insisto mucho en las clases en la importancia que tiene desarrollar un espíritu crítico, que te permita comprender que no existe un pensamiento único, que tus interlocutores van a tener su propia opinión, tan justificada y desarrollada como la que puedas tener tú. Por eso, escuchar a gente que viene de la industria, pero también a quienes han gestionado la sanidad pública, les permitirá afrontar mejor los retos a los que se van a enfrentar en su desarrollo profesional.