¿Y si tener un hijo es lo peor que te puede pasar en la vida? Esto es lo que dice la ciencia

La maternidad o paternidad es uno de los momentos más bonitos de la vida. Muchas personas sueñan con el día en el que, después de conseguir pareja, se proponen tener un bebé. Otras, sin tener pareja, prefieren ser madres solteras o padres adoptivos. En cualquier caso, la crianza de un niño en los primeros años no es una tarea fácil, pero según la ciencia, puede ser lo peor que te puede pasar en la vida.

Según un estudio llamado "Bienestar parental en torno al primer nacimiento como un determinante de un futuro profeso de paridad", llevado a cabo por un equipo liderado por la demógrafa canadiense Rachel Margolis, tener un hijo supone una "disminución del bienestar" o "infelicidad", tal y como recoge el diario Demography.

La investigación fue realizada en Alemania, uno de los países con la tasa de nacimiento más baja del mundo. El estudio encuestó a la gente sobre su "bienestar en general" en el transcurso de cinco años, a partir de los tres años previos al nacimiento de su primogénito y los dos subsecuentes. El resultado es que se registró un incremento de la infelicidad a raíz de noches sin dormir, cambios de pañales o condicionar tu vida y que dependa de un bebé. Incluso, la felicidad es "menor" y disminuye incluso más que estar desempleado o la muerte de un familiar. Las estadísticas también mostraron que una enorme cantidad de gente que quiere hijos cambia de opinión después de tener el primero.

Los estudios destacan las desventajas de ser madre por encima de los beneficios

Pero no solo eso. Otros estudios hablan de las desventajas de ser madre y las dificultes que sufre física y mentalmente una mujer antes, durante y después del parto. Además, también se ve afectada tu vida sexual y la intimidad en la pareja y debes equilibrar tu vida social, trabajo y cualquier otra responsabilidad, lo que te hace perder energía de forma más fácil.

Por otro lado, el periódico The Washington Post señala, en otro estudio, el grado de felicidad durante momentos importantes en la vida de las personas encuestadas, y el nacimiento de un niño fue lo que más afectó su felicidad. Según relata el diario, algunas fuentes de infelicidad tienen que ver con "molestias de concebir, el embarazo y el parto, problemas de fertilidad o síntomas como vómitos", mientras que otras categorías las relaciona con "depresión, aislamiento doméstico o deterioro de la relación de pareja".

Según otros estudios, no tener hijos te permite dormir más, una mayor estabilidad emocional y afectiva, más tiempo libre y una mejor salud, así como una mayor posibilidad de que la relación de pareja funcione o un mejor rendimiento sexual. No obstante, no hay que olvidar la gran cantidad de ventajas de tener un bebé, como reforzar el amor de pareja, crecimiento personal, aprender a amar o disfrutar de un miembro más de la familia.